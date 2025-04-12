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Fed官員：關稅恐讓今年美通膨漲至4% 市場惡化會出手

川普斷金援 聯合國人道事務協調廳將裁員20%

中央社／紐約聯合國總部11日綜合外電報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

聯合國人道事務協調廳負責人今天在內部通訊中表示，由於美國總統川普政府實施包括美國資金在內「一波殘酷刪減」，人道事務協調廳將裁減約2600名員工中的20%。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）在致員工的信函中寫道：「對於人道事務協調廳的使命以及我們協調的系統而言，我們目前所面臨的處境可謂前所未有地嚴峻。」

法新社取得信函的完整副本，佛萊徹特別在信中提到，美國是「幾十年來最大的人道捐助國，也是人道事務協調廳計畫預算的最大捐助國」，每年提供約6300萬美元。

人道事務協調廳於2025財政年度的總預算約為4.3億美元，但目前面臨近6000萬美元的缺口。

自今年2月以來，人道事務協調廳撙節開支，內部節省370萬美元，但這仍不足以填補資金缺口。

佛萊徹寫道：「我們將減少繁文縟節和報告層級。」

自川普今年年初下令解散美國國際開發總署（USAID）以來，全球人道援助的情況變得非常嚴峻。

川普政府取消83%由美國國際開發總署資助的人道計畫。美國國際開發總署的年度預算為428億美元，占全球人道援助總額的42%。

川普 聯合國

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