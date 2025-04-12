德防務支出全面鬆綁 想再當軍事強國有可能？彭博看衰

德國再次成為軍事強國之路遙遙，彭博資訊分析挑戰不少。（美聯社）

德國 新任總理梅爾茨（Friedrich Merz）本周成功敲定聯合政府協議，內容包含開放「無上限國防支出」的大門，展開自二戰以來最具歷史意義的國防政策轉型。然而，接下來的挑戰更為艱鉅——如何在缺乏美國支援的情況下，將德國打造成足以嚇阻俄羅斯 總統普亭的軍事強國。

彭博資訊報導，根據協議，德國將設立常設預算外軍費基金，並成立國家安全委員會（National Security Council），強化整體戰略協調。此外，德國不僅重申對北約 （NATO）的堅定承諾，還將大幅升級網路防衛與情報能力，並推動簡化軍備採購流程與歐盟軍事整合進程。

最具指標意義的是，德國自1945年以來，首次正式承諾打造可有效保衛國內與盟邦領土的軍事力量。

梅爾茨在協議簽署後表示，「德國正重回正軌。我們將履行在國防上的責任。」

然而，實現此一宏願談何容易。

德國的國防與國安系統長期陷於高度官僚化與組織分裂的困境，重要現代化項目屢屢延宕。再加上過去戰略判斷失誤頻傳，包括允許中國投資者收購漢堡港貨櫃碼頭部分股分，已引發外界質疑德國是否具備應對複雜地緣政治威脅的能力。

對於德國重新軍備的計畫，社會上仍普遍抱持懷疑態度，特別是在幾乎沒有服兵役經驗的年輕世代之間，這樣的質疑聲浪更為強烈。

而使情勢更為緊迫的是，聯合政府必須在極為有限的時間內完成其龐大的待辦事項清單。德國官員警告，俄羅斯最遲將於2029年具備再次發動大規模戰爭的能力；換言之，柏林必須在這個日益逼近的時限內，將戰略野心落實為實質的軍事能力，以建立足以遏阻俄羅斯對歐洲其他國家發動攻擊的可信威懾力量。

此事關係重大，不容有失。若德國未能達成其目標，恐將成為歐洲安全體系中的「脆弱環節」，尤其是在當前不確定性日益加劇之際。德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）警告，德國現行的法律與政策框架，使其在應對日益演變的安全威脅方面，明顯落後於盟友與合作夥伴。

儘管如此，德國國防重整的諸多關鍵細節，至今仍未有明確答案。基爾大學安全政策研究所所長克勞塞教授（Joachim Krause）指出：「對於未來德軍的規模、是否恢復徵兵制，以及具體的國防預算水準等核心問題，聯合政府並未達成共識。」

在美國揚言將縮減甚至終止對歐洲的軍事支援之際，如何籌組足夠兵力部署於北約東翼，也成為一大挑戰。德國雖已承諾將向立陶宛派駐5000名士兵組建旅級部隊，但德國外交關係協會（DGAP）安全與國防中心資深研究員馬特萊（Aylin Matlé）直言：「要在短時間內集結這樣規模的人力，並非易事。」

這反映出更深層的問題。自2011年取消義務役以來，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）一直面臨招募兵員不足的困境。到2024年底，德軍現役人數僅略高於18.1萬人，較前一年略有減少。

儘管許多國防專家建議應重新實施徵兵制，聯合政府仍表態「目前不會」恢復義務役。

即便德國政府最終決定恢復義務役，反戰的民意仍可能成為一大阻力。根據FORSA/RTL最新民調，只有六分之一的德國人表示若國家面臨嚴重威脅時願意上戰場，18至29歲的年輕人中更僅有9%表達願意參戰。

不過，仍有部分民眾選擇挺身而出。30歲的柏林創業家丹尼斯（Dennis）在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，決定加入德國國防軍的後備役部隊。完成短短3周的訓練後，丹尼斯成為德軍最低階層之一的「獵兵」（Jäger），目前一邊持續接受訓練，一邊協助災害應變任務。

丹尼斯成長於前共產東德地區，父母一代對俄羅斯仍心存畏懼，最初對他從軍的決定感到震驚，但隨著時間過去，也逐漸理解他的動機。對這位在柏林落地生根、經營小型事業的青年而言，選擇服役其實是出於務實考量。

他表示，「我當然知道，這條路可能會喪命，但總得有人去做。」稱「我在這裡有房子、有家庭，本來就不可能逃離，不如讓自己發揮點用處。」