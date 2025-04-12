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美印太司令：中俄北韓軍事合作 威脅印太

編譯中心／綜合11日電
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美國印太司令部司令帕帕羅10日在聯邦參議院軍委會表示，中國和北韓（簡稱朝）在俄烏戰爭中提供軍援給俄國，將構成印太安全風險，俄方則提供中、朝重要軍援作為回報。

帕帕羅指稱，中方提供七成工具機與九成的成熟製程晶片給俄方，助俄方「重建自家戰爭機器」；中方可能換取俄方技術等協助，像提升潛艦的靜音性能。

參議員詢問帕帕羅和駐韓美軍司令布朗森有關中國在印太的動向，包括對台威脅，也詢問兩位將領關於美國在南韓駐軍的現況，以及是否應避免兵力裁減。兩人答道，隨著俄中關係進展，目前美國在南韓和印太各地駐軍對區域外交和美國國安均至關重要。

帕帕羅並指出，北韓正向俄國提供數千、也許數十萬枚砲彈以及數百枚短程飛彈，且預計北韓將會從俄國獲得防空和地對空飛彈支援；「這是交易共生關係，互補不足、彼此互惠」。

該委員會共和黨籍主席韋克爾一開始就提到，俄中朝深化結盟，應使所有西方國家高度關注，而對這方面的關切應轉化為行動，「若我們要維持全球和平穩定，現在就須持續採取行動重建我們的軍事和嚇阻能力」。

布朗森也說，北韓已展現向俄國運送彈藥與部隊的能力，也正提升軍力，包括高超（極）音速武器，北韓自稱擁有具俄製裝備、經強化與現代化的軍隊，總兵力逾130萬人。帕帕羅強調，北韓發展先進核武與彈道飛彈對美國本土及盟友構成直接威脅。

該委員會民主黨籍首席議員利德說，觀察家擔憂美國總統川普將「縮減駐韓與駐日美軍規模、減少我方與日韓間的聯合軍演，並影響在日本設統合軍司令部的計畫」。利德認為，任何這類舉動都將會播下對美國穩定與可靠性的「懷疑種子」。

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