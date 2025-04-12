非軍事區爆野火 南韓出動直升機滅火並向北韓廣播
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南韓近期野火不斷，南韓軍方11日表示，南北韓非軍事區（DMZ） 爆發野火，為此，南韓緊急出動消防直升機執行滅火工作，並向北韓進行廣播。
南韓聯合參謀本部發聲明表示，10日下午4時半左右在江原道高城郡非軍事區內爆發的這場野火，目前起因不明。稱林業廳已於當地時間今天上午6時30分左右，派出兩架森林滅火直升機前往滅火，火勢已基本上撲滅。
聲明稱，目前在南韓一方沒有人員或設施損害的通報。並指「我軍在部署直升機前，向北韓進行廣播指導。」稱控制邊界以南森林野火的努力「正順利進行」。
對此，北韓尚未對南韓廣播內容做出任何回應。
南韓上月才爆發該國史上最致命的森林火災，在該國東南部地區造成超過30人喪命。
●南韓輕軌工地坍塌事故 1人失聯
另據南韓中央日報與韓聯社11日報導，首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生，搜救工作仍在持續中。最新消息指出，原本有4名失聯人員，其中3人已經聯繫上，並且確認安全，仍有1人處於失聯狀態。
根據報導，這起事件發生在當地時間下午3時17分左右。事發當時，失聯人員在何處進行何種作業尚不清楚。
從新聞畫面可見，因為地層塌陷，部分地面道路和商業設施受損，並未因此通報其他傷亡。
報導指出，當天零時30分左右，就有人通報正在興建中的地下隧道內部支柱出現龜裂。當局出於安全考量，幾個小時前進行疏散，警方則封鎖光明市陽智（Yangji，音）路口與安養市虎峴（Hohyeon，音）路口之間約1公里長的路段，搜救工作仍在持續中。
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