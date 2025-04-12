非軍事區爆野火 南韓出動直升機滅火並向北韓廣播

南韓首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生坍塌事故，最新消息指仍有1人處於失聯狀態。（美聯社）

南韓 近期野火不斷，南韓軍方11日表示，南北韓 非軍事區（DMZ） 爆發野火，為此，南韓緊急出動消防直升機執行滅火工作，並向北韓進行廣播。

南韓聯合參謀本部發聲明表示，10日下午4時半左右在江原道高城郡非軍事區內爆發的這場野火，目前起因不明。稱林業廳已於當地時間今天上午6時30分左右，派出兩架森林滅火直升機前往滅火，火勢已基本上撲滅。

聲明稱，目前在南韓一方沒有人員或設施損害的通報。並指「我軍在部署直升機前，向北韓進行廣播指導。」稱控制邊界以南森林野火的努力「正順利進行」。

對此，北韓尚未對南韓廣播內容做出任何回應。

南韓上月才爆發該國史上最致命的森林火災，在該國東南部地區造成超過30人喪命。

●南韓輕軌工地坍塌事故 1人失聯

另據南韓中央日報與韓聯社11日報導，首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生，搜救工作仍在持續中。最新消息指出，原本有4名失聯人員，其中3人已經聯繫上，並且確認安全，仍有1人處於失聯狀態。

根據報導，這起事件發生在當地時間下午3時17分左右。事發當時，失聯人員在何處進行何種作業尚不清楚。

從新聞畫面可見，因為地層塌陷，部分地面道路和商業設施受損，並未因此通報其他傷亡。

報導指出，當天零時30分左右，就有人通報正在興建中的地下隧道內部支柱出現龜裂。當局出於安全考量，幾個小時前進行疏散，警方則封鎖光明市陽智（Yangji，音）路口與安養市虎峴（Hohyeon，音）路口之間約1公里長的路段，搜救工作仍在持續中。