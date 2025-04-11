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遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

編譯羅方妤／即時報導
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南韓前總統尹錫悅11日搬離首爾龍山的總統官邸，乘車準備返回首爾瑞草的私人住宅時微笑揮手致意。（路透）
南韓前總統尹錫悅11日搬離首爾龍山的總統官邸，乘車準備返回首爾瑞草的私人住宅時微笑揮手致意。（路透）

南韓憲法法院4日一致通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻遭解職。韓聯社報導，尹錫悅遭彈劾下台時隔一周，於11日下午搬離位於首爾龍山的總統官邸，啟程返回首爾瑞草的私人住宅。

韓聯社指出，據悉尹錫悅當天離開官邸前，特別向前來送行的幕僚告別。尹錫悅於2022年5月10日就職後，以官邸尚未竣工為由，在其私人住宅住了6個月，同年11月7日才入住總統官邸。

中央社／首爾11日專電

4日遭免職下台的前南韓總統尹錫悅今天搬離官邸，他在支持者的呼喊聲中搭車離開前，也發表聲明，表示自己已回歸公民身分，將尋找新的道路，為國盡一己之力。

尹錫悅今天下午5時9分左右搭車離開位於漢南洞的官邸，當時許多支持者守候在現場，高喊「尹錫悅總統」、YOON AGAIN等口號。

尹錫悅座車行經官邸大門時，他也特意下車與守候在門前的年輕支持者們擁抱、握手。

除了現場慰問，尹錫悅也透過聲明，對支持者表達感謝，「這個冬天有許多國民、許多青年為了守護自由及主權，不分晝夜地守候在官邸前，足以融化寒冷天氣的這份熱情，現在仍深深烙印在我心裡」。

「我現在重新回歸大韓民國國民的一份子，將為了國家與國民尋找新的道路」，他表示，「為了各位國民與我一起夢想的自由繁榮的大韓民國，我將不吝惜貢獻綿薄之力」。

尹錫悅搭車離去時，許多支持者都站在路邊向車輛揮手道別，呼口號的聲音不絕於耳，還有支持者激動流淚，大呼彈劾不公。

據韓聯社報導，尹錫悅將搬回位於瑞草洞的私宅，總統警護處為此準備約40人規模的警護隊負責宅邸安全。

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