美俄換囚 捐款援烏芭蕾舞者獲釋

遭俄羅斯拘押的美俄雙重國籍美俄雙重國籍芭蕾舞者卡列琳娜（右）已經獲釋。（路透）

美國國務卿盧比歐10日表示，遭俄羅斯 拘押的美俄雙重國籍芭蕾舞者卡列琳娜(Ksenia Karelina)已經獲釋。「華爾街日報」稍早報導，美俄已經同意進行換囚；俄羅斯聯邦安全局也表示，因違反出口管制而在美國面臨最高20年徒刑的彼卓夫獲釋，俄方以釋放卡列琳娜作為交換。

中央社引述法新社報導，盧比歐在X平台上發文說：「美國公民卡列琳娜正搭乘飛機返回美國。她蒙冤遭俄羅斯拘押超過一年，川普總統使她成功獲釋。」盧比歐並表示，川普「會繼續致力促成所有美國人獲釋」。

這是川普今年1月上任、並呼籲與俄國 和解以來，雙方第二次換囚。

卡列琳娜的俄羅斯律師也告訴路透，卡列琳娜已經在莫斯科和華府的換囚行動中獲釋。

報導指出，擁有美俄雙重國籍卡列琳娜，因為捐錢給對烏克蘭 提供人道支持的美國慈善組織，去年遭俄羅斯法院認定叛國，遭判處12年有期徒刑，這次換囚以她換回彼卓夫。

俄羅斯聯邦安全局發布的影片顯示，雙方在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比一座機場進行換囚，現場約有十多名身著西裝、臉部經模糊處理的人員監督過程。

33歲的彼卓夫擁有俄德雙重國籍，他於2023年在賽普勒斯被捕，隨後被引渡至美國，罪名是將美國製電子元件出口到俄國作軍事用途。

美國司法部指出，彼卓夫明知微控制器和積體電路不能合法出口至俄國，仍試圖購買相關產品。

另據路透報導，烏克蘭10日表示，俄羅斯無人機夜間攻擊烏克蘭首都基輔以及南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫，造成至少12人受傷。

烏克蘭空軍表示，俄國在夜間攻擊中共派出145架無人機，其中85架已遭擊落，另外49架可能因受到電子反制措施影響未抵達目標。當局在基輔上空偵測到30架無人機，其中16架被摧毀，其餘可能已飛離空域，或「去向不明」。