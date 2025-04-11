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韓總統大選 李在明支持率領先 3成民眾不知要投誰

中央社／首爾11日專電
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南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明9日宣布辭去黨魁職務。(路透)
南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明9日宣布辭去黨魁職務。(路透)

南韓將在6月3日舉行第21屆總統大選，最新民調顯示，最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明以37%支持率遙遙領先，不過，仍有3成民眾表示沒有特定支持對象，在各黨參選人中搖擺。

南韓蓋洛普今天發布8到10日針對1005名18歲以上南韓男女進行的民調結果，對於下屆總統可能人選的支持率，李在明以37%大幅領先第2名的前勞動部長金文洙（9%），其次為大邱市長洪準杓（5%）、國民力量前代表韓東勳（4%）。

改革新黨參選人李俊錫、代理總統韓悳洙、首爾市長吳世勳、國民力量議員安哲秀則各有2%支持率。30%受調者並未回答特定支持對象。

這次接受調查民眾有41%支持共同民主黨，30%支持國民力量，20%沒有支持特定政黨。兩大黨的支持率差距從上週的誤差範圍內擴大至11個百分點，南韓蓋洛普分析，應是受到4日前總統尹錫悅遭罷免影響。

在共同民主黨的支持者中，李在明支持率高達81%；而在國民力量支持者中，對國民力量黨籍的金文洙支持率27%、洪準杓14%、韓東勳13%，27%持保留態度。

而在沒有支持特定政黨的受調者中，李在明支持率7%，其次為洪準杓4%，72%持保留態度。

對於下屆政府上任後的最優先要務，48%受調者認為是「恢復、振興經濟」，其次為「統合民意、降低糾紛」（13%）、「解決民生問題」（9%）、「剷除戒嚴勢力」（8%）、「外交、國際關係」（7%）等，可見選民可能最重視經濟政策。

李在明 南韓 民主黨

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