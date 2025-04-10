多明尼加夜店坍塌至少124死 2名MLB前球員罹難

竭力搜救 多明尼加聖多明哥8日凌晨發生夜店屋頂坍塌事故，搜救人員當天在現場尋找生還者。 （美聯社）

多明尼加首都聖多明哥8日0時44分發生夜店屋頂坍塌事故，造成至少124人喪生、超過500人受傷，死者包括多明尼加省長和兩名前美國職棒大聯盟（MLB ）球員，事故原因初步未明；總統阿比納德視察現場並宣布全國哀悼3天。

該夜店是聖多明哥知名夜店Jet Set，8日晚間固定舉辦舞曲音樂會，許多政商名流和運動員均曾到訪。

綜合媒體報導，多明尼加官員表示，事發當時該國歌手佩雷斯（Rubby Pérez）和樂隊正在出事的Jet Set俱樂部演出。當地傳媒指出事發時俱樂部內有500至1000人。現場影片顯示，有人發現會場天花板逐步塌下，佩雷斯也有向上望，少於半分鐘後畫面漆黑一片。佩雷斯被證實喪生。

當地緊急應變中心表示，已出動重型機械、無人機、搜救犬和救難人員投入救援，事發原因尚待釐清，尚不清楚屋頂坍塌前，店內有多少人。

中央社引述法新社報導，9日生還者說法，他們回憶坍塌當時衝擊力強大，彷彿海嘯或大地震來襲。多明尼加媒體稱，事發時夜店裡有500至1000人，而店內可容納700個坐席及約1000個立席。

紐約時報 引述多明尼加當局報導說，死者包括蒙特克里斯蒂省長克魯斯，克魯斯是前MLB球員尼爾森．克魯斯（Nelson Cruz）的姊妹。

多明尼加職棒聯盟也在社群媒體X寫道，曾效力MLB紐約洋基隊及紐約大都會 隊等多個球團的投手多特爾也在這場事故中罹難。事發時，知名歌手佩雷斯正在台上演唱，儘管他和經紀人幸運生還，但樂團薩克斯風手不幸罹難。

聖多明哥市緊急行動中心主任曼德斯表示，「我們推測還有許多人活著，所以不會放棄，直到所有受困者都被救出」；只要還有人有生還希望，各單位就會竭力搜救或替他們善後。

該夜店也聲明正配合相關部門的調查，並深感悲痛震驚。在當地多家醫院，一位官員唸出倖存者姓名，也有不少民眾絕望呼喊著親人姓名。

但在事故發生逾24小時後，搜救任務已偏重在搜尋遺體上。約370人在小丘般的瓦礫、鋼筋和錫板間搜尋，不放棄找出生還者的機會。

阿比納德表示，所有救援機構正不分晝夜努力救援，「我們對夜店發生的悲劇深感遺憾，並持續密切關注事態發展」。