多明尼加夜店坍塌至少124死 2名MLB前球員罹難
多明尼加首都聖多明哥8日0時44分發生夜店屋頂坍塌事故，造成至少124人喪生、超過500人受傷，死者包括多明尼加省長和兩名前美國職棒大聯盟（MLB）球員，事故原因初步未明；總統阿比納德視察現場並宣布全國哀悼3天。
該夜店是聖多明哥知名夜店Jet Set，8日晚間固定舉辦舞曲音樂會，許多政商名流和運動員均曾到訪。
綜合媒體報導，多明尼加官員表示，事發當時該國歌手佩雷斯（Rubby Pérez）和樂隊正在出事的Jet Set俱樂部演出。當地傳媒指出事發時俱樂部內有500至1000人。現場影片顯示，有人發現會場天花板逐步塌下，佩雷斯也有向上望，少於半分鐘後畫面漆黑一片。佩雷斯被證實喪生。
當地緊急應變中心表示，已出動重型機械、無人機、搜救犬和救難人員投入救援，事發原因尚待釐清，尚不清楚屋頂坍塌前，店內有多少人。
中央社引述法新社報導，9日生還者說法，他們回憶坍塌當時衝擊力強大，彷彿海嘯或大地震來襲。多明尼加媒體稱，事發時夜店裡有500至1000人，而店內可容納700個坐席及約1000個立席。
紐約時報引述多明尼加當局報導說，死者包括蒙特克里斯蒂省長克魯斯，克魯斯是前MLB球員尼爾森．克魯斯（Nelson Cruz）的姊妹。
多明尼加職棒聯盟也在社群媒體X寫道，曾效力MLB紐約洋基隊及紐約大都會隊等多個球團的投手多特爾也在這場事故中罹難。事發時，知名歌手佩雷斯正在台上演唱，儘管他和經紀人幸運生還，但樂團薩克斯風手不幸罹難。
聖多明哥市緊急行動中心主任曼德斯表示，「我們推測還有許多人活著，所以不會放棄，直到所有受困者都被救出」；只要還有人有生還希望，各單位就會竭力搜救或替他們善後。
該夜店也聲明正配合相關部門的調查，並深感悲痛震驚。在當地多家醫院，一位官員唸出倖存者姓名，也有不少民眾絕望呼喊著親人姓名。
但在事故發生逾24小時後，搜救任務已偏重在搜尋遺體上。約370人在小丘般的瓦礫、鋼筋和錫板間搜尋，不放棄找出生還者的機會。
阿比納德表示，所有救援機構正不分晝夜努力救援，「我們對夜店發生的悲劇深感遺憾，並持續密切關注事態發展」。
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