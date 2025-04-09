美防長訪巴拿馬晤總統：不能允許中影響巴運河

美國國防部長赫塞斯在巴拿馬西部的羅德曼港發表演說。（美聯社）

在巴拿馬公布香港長江和記實業子公司違反合約條款的前幾小時，美國國防部長赫塞斯 抵達巴拿馬，並會晤巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）並參訪運河，赫塞斯表示，不能允許中國影響巴運河，他的論據是「中國沒有建造巴拿馬運河 」。

法廣報導，赫塞斯表示，巴拿馬運河面臨新的威脅，美國不會允許共產主義中國或任何其他國家危害運河的運營或完整性，「川普 政府不會允許中國危及跨太平洋的航運」。

綜合媒體報導，赫塞斯會晤穆里諾，他讚揚對方致力加強與美國的安全合作，將使兩國更加安全、強大和繁榮。他又稱，兩國承諾深化合作，將共同確保巴拿馬運河安全，從中國影響下奪回運河，不容中國利用企業的商業關係將運河「武器化」，甚或用於間諜活動。

在與穆里諾會晤後，赫塞斯出席由美國資助的新碼頭剪綵儀式，重申中國對巴拿馬運河構成持續威脅，美國不會允許中國或任何其他國家威脅運河的運營，因此美國與巴拿馬國最近幾週為加強國防和安全合作的努力，比過去幾十年都要多。

赫塞斯又稱，美國將與巴拿馬共同透過強大的威懾力，確保運河安全，讓所有國家都能使用。

美國和中國是巴拿馬運河的兩大用戶，全球5%的海上貿易都要通過巴拿馬運河。川普在1月20日就職之前就已經對巴拿馬施壓，威脅要奪回美國修建的運河。該運河於1914年開通，直到1999年一直處於美國的主權之下。