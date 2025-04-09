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川普讓各國「稅」不寧 印度卻喊「千載難逢機遇」

編譯中心／綜合8日電
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川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。 （路透）
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。 （路透）

美國總統川普的對等關稅在全世界引發了恐懼和怒火，但有一個主要經濟體倒認為這是一個「千載難逢的機遇」，而且還說，問題的根源在於中國「入世」。

彭博資訊報導，印度商工部長高約爾（Piyush Goyal）7日表示，全球貿易即將發生的變化，不僅會給供應鏈帶來公平，也有利於印度這個世界上成長最快的大型經濟體。

高約爾在孟買舉行的印度全球論壇上說道，「我們正處於一個歷史時刻，印度完全有能力將當前的形勢轉化為機

遇」，「我們有一個千載難逢的機會。」

高約爾表示，當前全球經濟的動盪，可以追溯到將近25年前中國加入世界貿易組織（WTO），「如果有人問我是什麼觸發了今天的情況，以及為什麼我們會經歷這種動盪，我認為起點實際上是2000年初中國被納入WTO成員」。

他說，自那時以來，中國的經濟成長一直是以犧牲公平貿易為代價。高約爾這番說法似乎支持川普對中國貿易行為的批評，並暗示新德里並不急於鬆綁自身對這個更大鄰國的投資和貿易限制，儘管近來兩國關係似乎出現解凍的跡象。

據美國發布的消息，美國國務卿魯比歐和印度外交部長蘇杰生7日已就關稅議題進行討論，以及如何朝著公平和平衡的貿易關係邁進。

此外，美國財政部長貝森特表示，日本「極有可能」在貿易夥伴中優先獲得談判機會，理由是日方「相當主動」。貝森特將和美國貿易代表葛里爾主導美方協商。日本尚未宣布誰將主導談判。經濟再生大臣赤澤亮正表示，他未接獲石破的相關指示。經產大臣武藤容治則說，目前尚未討論具體人選。

另一方面，英國首相府表示，首相施凱爾（Keir Starmer）7日與新加坡總理黃循財通話，雙方皆同意「貿易戰沒有贏家」。除了經貿議題，雙方另談及英國即將啟動的航空母艦打擊群印太區域部署行動，施凱爾重申對自由開放印太區域的承諾。

繼2021年後，英國今年將再度派遣航艦打擊群前往印太區域，由「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航艦領軍，沿途將與不同國家演訓，並訪問新加坡與日本。航艦打擊群預計數週內自英國啟程。

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