我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

烏證實攻俄貝爾哥羅德 澤倫斯基：戰爭必須回到原點

編譯高詣軒／綜合8日電

烏克蘭總統澤倫斯基7日首次證實，烏軍已在俄羅斯西南部與烏國接壤的貝爾哥羅德(Belgorod)地區活動，以保護附近的烏國邊境城鎮。中央社引述法新社報導，克里姆林宮8日拒絕對此置評。

澤倫斯基在7日晚間影片談話說，烏軍最高指揮官瑟爾斯基已呈交報告，涉及前線狀況與「我們在（俄國）庫斯克和貝爾哥羅德地區的部隊」。他並指出，烏軍持續在俄國邊境地區積極行動，此舉絕對合理，「戰爭必須回到原點」。

澤倫斯基也說，烏方主要目標不變，即保護烏國蘇米和哈爾科夫地區的領土和社區，防止遭到俄國侵害。他也重申基輔長期論點，即儘管俄國最近幾周收復庫斯克州部分烏占區，但烏軍在該州的行動成功，因為這將俄軍從烏國頓內次克州的主要戰線上引開，減輕其他前線地區的壓力。

路透報導，澤倫斯基3月就曾暗示，烏軍在庫斯克州「下面一點」的地方採取「特定動作」，暗指烏軍在貝爾哥羅德地區行動。俄國軍事部落客也已傳報俄烏在貝爾哥羅德交戰的消息。

烏克蘭軍隊去年8月跨境入侵庫斯克州，一度占據1400平方公里土地。俄軍已收復大部分失土，目前烏軍保有庫斯克小部分領土。路透8日引述烏克蘭權威軍事部落格資源「深層政府」的戰爭地圖指出，烏克蘭仍在庫斯克控制約58平方公里。

另據俄國國防部8日聲明，俄軍已再將烏軍逐出庫斯克一處聚落固耶沃（Guyevo），並跨境對烏軍實施空襲和砲擊，持續擊潰烏軍在庫斯克州的布陣。路透無法證實前述戰場說法。

此外，6名美國和歐洲官員透露，美國國防部一些高階官員正在考慮一項提案，要從東歐撤出最多1萬名美軍。這在歐美兩地皆引發疑慮，擔憂可能讓俄羅斯總統普亭更大膽行事。

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

澳洲女10年過0元生活 吃別人不要的食物 寄住朋友家

下一則

南韓總統選舉民調 李在明大幅領先

延伸閱讀

烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國務院：令人不安

烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國務院：令人不安
不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民

不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民
俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村

俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村
澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動

澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍