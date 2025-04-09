烏證實攻俄貝爾哥羅德 澤倫斯基：戰爭必須回到原點

烏克蘭 總統澤倫斯基 7日首次證實，烏軍已在俄羅斯西南部與烏國接壤的貝爾哥羅德(Belgorod)地區活動，以保護附近的烏國邊境城鎮。中央社引述法新社報導，克里姆林宮8日拒絕對此置評。

澤倫斯基在7日晚間影片談話說，烏軍最高指揮官瑟爾斯基已呈交報告，涉及前線狀況與「我們在（俄國 ）庫斯克和貝爾哥羅德地區的部隊」。他並指出，烏軍持續在俄國邊境地區積極行動，此舉絕對合理，「戰爭必須回到原點」。

澤倫斯基也說，烏方主要目標不變，即保護烏國蘇米和哈爾科夫地區的領土和社區，防止遭到俄國侵害。他也重申基輔長期論點，即儘管俄國最近幾周收復庫斯克州部分烏占區，但烏軍在該州的行動成功，因為這將俄軍從烏國頓內次克州的主要戰線上引開，減輕其他前線地區的壓力。

路透報導，澤倫斯基3月就曾暗示，烏軍在庫斯克州「下面一點」的地方採取「特定動作」，暗指烏軍在貝爾哥羅德地區行動。俄國軍事部落客也已傳報俄烏在貝爾哥羅德交戰的消息。

烏克蘭軍隊去年8月跨境入侵庫斯克州，一度占據1400平方公里土地。俄軍已收復大部分失土，目前烏軍保有庫斯克小部分領土。路透8日引述烏克蘭權威軍事部落格資源「深層政府」的戰爭地圖指出，烏克蘭仍在庫斯克控制約58平方公里。

另據俄國國防部8日聲明，俄軍已再將烏軍逐出庫斯克一處聚落固耶沃（Guyevo），並跨境對烏軍實施空襲和砲擊，持續擊潰烏軍在庫斯克州的布陣。路透無法證實前述戰場說法。

此外，6名美國和歐洲官員透露，美國國防部一些高階官員正在考慮一項提案，要從東歐撤出最多1萬名美軍。這在歐美兩地皆引發疑慮，擔憂可能讓俄羅斯總統普亭更大膽行事。