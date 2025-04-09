南韓總統選舉民調 李在明大幅領先

南韓6月3日將舉行第21屆總統選舉投票。最新民調顯示，共同民主黨的李在明支持度遙遙領先。（歐新社）

南韓政府8日拍板6月3日為第21屆總統選舉投票日，有望角逐總統大位的各黨有力人選，這幾天也接連宣布參選、請辭公職。最新民調顯示，在野黨共同民主黨 的李在明 支持度遙遙領先。

南韓前總統尹錫悅 去年12月無預警宣布戒嚴，因此遭國會彈劾，憲法法院4月4日宣判彈劾成立，尹錫悅即刻下台，各黨隨即投入總統選戰。

根據南韓蓋洛普6日至7日向全韓1008名18歲以上民眾進行的調查結果，目前最大在野黨共同民主黨支持率為43%，執政黨國民力量支持率則為31%，在尹錫悅確定下台後差距來到12個百分點。其次為祖國革新黨4%、改革新黨2%、進步黨1%。

在可能的總統候選人當中，共同民主黨黨代表李在明支持率獲得壓倒性領先。韓聯社引述黨內人士說法報導，李在明將在9日辭去黨代表職務，專心投入大選，預期最快下周正式宣布參選。該黨另一名知名人物京畿道知事金東兗將在9日宣布參選，與李在明角逐黨內提名。

國民力量若想繼續執政，必須選出足以與李在明匹敵的候選人，而根據民調結果，李在明對上首爾市長吳世勳時支持率為52%對37%，對前國民力量代表韓東勳時為52%對31%，對大邱市長洪準杓時為52%對36%，對國會議員安哲秀時為51%對34%。

值得注意的是，李在明對上曾與尹錫悅、洪準杓爭奪上屆總統候選人名額的前國會議員劉承旼時，支持率49%未能保持過半優勢，同時劉承旼支持率為32%。

據韓媒報導，爭取代表國民力量參選的人選可能達15人，其中安哲秀8日已在光化門廣場召開記者會宣布參選；勞動部長金文洙也向代理總統韓悳洙請辭將宣布參選；韓東勳預計10日宣布參選；先前表示仍在思考的吳世勳則可能在本周請辭宣布參選。