選情堪憂…澳洲在野黨撤政見 禁公務員在家工作惹反彈

澳洲民眾在雪梨郊區北邦代經過一名自由黨候選人的競選標誌。(路透)

澳洲 將於5月3日舉行國會大選，在野領袖、前國防部長達頓（Peter Dutton）率領的自由黨╱國家黨聯盟（Liberal-National coalition）先前提出取消公務人員在家工作的計畫引起各界批評；達頓7日宣布撤回該提議，並道歉承認錯誤，自由黨的選情可能也會因此受到影響。

綜合媒體報導，澳洲在野自由黨╱國家黨聯盟先前提出強制公務人員回歸辦公室全天上班的計畫，受到包括工黨等批評，達頓今天在記者會上道歉，稱相關政策倡議僅針對首都坎培拉的公務人員，指摘工黨抹黑。

自由黨╱國家黨聯盟本月表示，如果該黨在5月3日的國會大選勝出，將禁止數十萬政府員工在家工作，僅有特殊狀況者例外。澳洲工會理事會（Australian Council of Trade Unions，ACTU）表示，此舉將導致交通壅塞更加嚴重，並為其他數以百萬計勞工帶來連鎖效應。ACTU的38名成員合計代表近200萬名勞工。也有人批評，稱該措施會對女性造成極大影響。

澳洲總理艾班尼斯當時則表示，允許政府員工遠距工作，不僅讓他們可以花更多時間與家人相處，還可省下通勤費用；他還批評在野黨意圖限制公務員在家上班 的計畫「與現實脫節」。

自由黨╱國家黨聯盟提出的政見，還包括削減4.1萬個公務員職位，藉此提升公共部門效率，並利用所節省資金用於自由黨提出的其他政策承諾。外界一直要求自由黨說明會在哪些部門節省開支，有黨內重要人物曾暗示或考慮強制裁員。

自由黨/國家黨聯盟的影子財政部長休姆（Jane Hume）表示，如自由黨/國家黨聯盟勝選，將尋求五年內透過凍結招聘和自然流失實現削減公務員職位的目標，又強調他們從未表示要強制裁員。

這個月公布的三個最新民調 顯示，工黨支持度稍領先，部分原因就是自由黨提議限制在家工作。