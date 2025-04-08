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尹錫悅遭彈劾下台 南韓敲定6/3選新總統

編譯羅方妤／綜合7日電
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南韓總統尹錫悅3月8日離開看守所時向支持者揮手致意。(美聯社)
南韓總統尹錫悅3月8日離開看守所時向支持者揮手致意。(美聯社)

韓聯社報導，南韓政府宣布，初步決定將在6月3日舉行總統大選。

南韓憲法法院4日上午裁定總統尹錫悅彈劾案成立，他成為南韓史上第二位被彈劾下台的總統，依法須於60天內選出新總統。

南韓NEWS1報導，南韓政府將在8日的國務會議敲定總統大選具體時程。

南韓憲法和公職選舉法規定，政府須在憲法法院宣判總統去職後的60天內進行總統大選，並在選舉投票日前的50天公布投票日。依此規定，代理總統韓悳洙須於5月24日至6月3日中指定一天為總統選舉日。

韓聯社指出，由於這次是總統被彈劾下台而提早舉行大選，為充分保障選民和被選舉人的參政權，在法定範圍內指定最後一天為選舉日最合理。此外，政府也需要為選舉籌備工作保留足夠時間。

已下台的尹錫悅仍住在總統官邸，總統辦公室表示他準備搬離。韓聯社說，因警衛計畫和住宅整頓等，尹錫悅最快本周末搬離官邸，預計會搬到位於首爾瑞草區的住宅。

南韓總統警護處正制定尹錫悅夫婦維安計畫。依慣例，南韓前總統警衛人員人數介於20人至30人，且依法尹錫悅今後可獲得警衛保護長達十年。

南韓 尹錫悅 彈劾

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