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紐西蘭強化攻擊力 拚8年內軍費翻倍

編譯中心╱綜合7日電
圖為紐西蘭皇家海軍馬納瓦努伊號(HMNZS Manawanui)。(美聯社資料照片)
圖為紐西蘭皇家海軍馬納瓦努伊號(HMNZS Manawanui)。(美聯社資料照片)

路透報導，紐西蘭7日表示，由於全球緊張局勢迅速升高，紐西蘭未來四年將增加90億紐西蘭元（約50億美元）的國防支出，並計畫在未來八年將國防支出提高近一倍，占該國內生產毛額(GDP)的2%。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在發言時提出這些細節，他呼籲增加國防支出以確保經濟繁榮。「我的首要重點是這個國家的經濟重要性。然而，沒有安全就不可能創造繁榮，而國防是整個局面的一個重要組成部分。」

盧克森還說：「全球緊張關係急速升溫，紐西蘭已站上世界舞台，但我們目前的國防支出太少了。」

為了強化國防，紐西蘭政府提出一項「國防能力計畫」（Defence Capability Plan），在今年5月即將公布的基線支出之外，規畫了未來四年90億紐元的新資金。

紐西蘭在2023年的首份國安評估報告中呼籲增加軍事支出，加強與印太國家之間的關係，以應對氣候變遷問題以及西方與中國及俄羅斯之間的戰略競爭。

紐西蘭目前國防支出占GDP比例僅略高於1%，過去數十年來，系統性的支出不足問題一直困擾著紐西蘭國防軍。

未來四年內，紐西蘭國防部預計將將展開多項計畫，包括提升攻擊能力、購買無人駕駛航空系統、更換直升機及延長驅逐艦使用壽命等，紐西蘭軍方也將與區域重要盟友澳洲更密切合作。

此外，經過幾次尷尬的故障，導致前往國外的代表團無法順利起飛後，紐西蘭國防部也計畫汰換空軍的波音757機隊。

紐西蘭是情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，其他成員還有美國、英國、加拿大和澳洲。但多年來紐西蘭一直遭批評對中國不夠強硬，將本身的貿易關係置於盟友的安全考量之前。

澳洲 國防部 氣候變遷

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