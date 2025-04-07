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限縮總統權力 南韓議長倡修憲：大選日同步公投

編譯中心╱綜合6日電
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南韓總統尹錫悅因宣布戒嚴遭到罷黜後，國會議長禹元植6日提議修憲限縮總統權力，表示民意支持這麼做。他並提議在即將舉行的總統大選當天同步進行修憲公投。

路透報導，禹元植在記者會上表示：「我想向國民提議，我們現在應該迅速推動修憲。經歷違憲且非法的戒嚴令及（尹錫悅的）彈劾案後，民眾對於修憲急迫性的共識前所未見地大。」

憲法法院4日罷黜尹錫悅後，南韓必須在兩個月內舉行總統大選，禹元植提議在大選當天同步就修憲舉行全國公投。

憲法法院支持國會對尹錫悅的彈劾決定。尹錫悅去年12月3日短暫實施戒嚴，引發南韓數十年來最嚴重的政治危機。

蓋洛普南韓（Gallup Korea）3月一份民調顯示，54%受訪者支持修憲改革總統制，30%受訪者回答沒必要。

南韓上次修憲是在1987年，當年引進總統直選、任期5年且不得連任的制度。

近年來，政治立場進步派及保守派的總統候選人都曾支持修憲，包括改為總統一任4年、可連任一次，但選舉後幾乎都沒有具體動作。

尹錫悅所屬的執政黨「國民力量黨」正在研究修憲的可能性，該黨幾位潛在總統候選人都提到禁止總統尋求超過兩個四年任期的想法。

主要在野黨「共同民主黨」的黨魁李在明也提過這個想法。李在明目前最被看好可接替尹錫悅。

尹錫悅 南韓 戒嚴

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