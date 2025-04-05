緬震逾3000死 軍政府領導人卻拋下災民出國遭抗議

緬甸軍政府領導人敏昂萊(右二)4日在曼谷出席BIMSTEC峰會。(歐新社)

緬甸 軍政府表示，國內中部地區3月28日強震造成的死亡數已逾3145人，霍亂與其他流行病風險持續上升；但軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）仍按計畫出國赴泰國曼谷參加「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會，示威者在曼谷展現一副橫幅，稱敏昂萊為「殺人兇手」。

路透報導，災區燠熱天候與暴雨恐致露宿的災民暴露在疾疫危機之中。這場大地震 的震央位於人口多達2800萬的地區，住屋、醫院、寺廟等大量建物倒塌，許多人沒有食物飲水，也無處可落腳。世界衛生組織表示，在曼德勒、實皆、首都奈比多，霍亂與其他流行病風險持續上升，世衛 已準備價值100萬美元的物資，包括屍袋。

中央廣播電台引述法新社報導，這場規模7.7的地震已確認造成超過3000人喪命，聯合國估計，多達300萬人可能受到某種程度的影響，因為許多人住家遭到摧毀而無家可歸。實皆巿數百名精疲力竭、飢餓的倖存者爭搶物資，來自緬甸各地的公民志工團隊，乘坐載滿水、油、米和其他基本必需品的卡車湧入實皆。

許多國家已經派出援助和救難隊，但在一些受災最嚴重的地區現場，卻幾乎沒有緬甸執政的軍政府救助倖存者的跡象。

軍政府領導人敏昂萊4日與來自孟加拉灣(Bay of Bengal)沿海國家的領導人，在曼谷一間奢華飯店內舉行會談。邀請他的決定引發了批評，抗議人士在會場外於一座橋上掛起了寫著「我們不歡迎殺人兇手敏昂萊」的橫幅。