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「嚴重威脅民主制度」遭罷免 尹錫悅：遺憾未符國民期待

編譯茅毅／綜合報導
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被彈劾下台的總統尹錫悅透過律師團說，對於未符合國民期待，他深感遺憾抱歉。(歐新社)
被彈劾下台的總統尹錫悅透過律師團說，對於未符合國民期待，他深感遺憾抱歉。(歐新社)

南韓憲法法院(憲院)4日上午由現任八位法官一致同意，裁定總統尹錫悅彈劾案成立，使他成為南韓史上第二位被彈劾下台的總統。尹錫悅透過律師團說，未符合國民期待，深感遺憾抱歉，並感謝所有支持者。接下來，南韓將於60天內選出新總統，時間可能是6月3日。

憲院裁定書指出，尹錫悅動用軍警破壞國會等憲政機關，嚴重侵犯國民基本權利，明顯違反總統維護憲法的職責；罷免他能維護憲政秩序，由此產生的利益遠遠大於損失。憲院並認定，尹錫悅曾企圖阻止國會表決解除戒嚴，以及企圖派國軍反諜司令部抓捕重要政治人物及法界人士，嚴重威脅民主制度，國會對他提出的彈劾案在程序上並無瑕疵。

尹錫悅去年12月3日晚間10時多突在首爾龍山區總統辦公室，透過電視談話宣布實施緊急戒嚴令，以剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。他批評在野黨掌控的國會在其上台後，已提出逾20件對政府官員的彈劾案，其中10件是由去年4月選出的新國會提出，「是任何國家都空前絕後的狀況」。

南韓國會去年12月4日凌晨0時多至1時多舉行全體會議，共190位議員趕回出席，包括執政黨國民力量黨籍的18人和在野陣營的172人參加，無異議通過要求解除緊急戒嚴令的決議案。尹錫悅4日凌晨即下令撤離投入戒嚴的兵力，並在召開國務會議後解除僅歷時六小時的戒嚴。

已喪失總統身分的尹錫悅4日向緊急對策委員會委員長(代理黨魁)權寧世等國民力量黨領導高層說，總統大選在即、時間緊迫，要以黨為中心做好選舉準備工作，務必勝選。權寧世同日在國會表示，憲院裁定令人遺憾，「但本黨接受，我們認為尊重此一裁定是守護民主法治的方法」。

共同民主黨代表(黨魁)、目前是下任總統最熱門人選的李在明則表示，(繼朴槿惠後)再有現任總統被彈劾下台是南韓憲政史上的悲劇，整個政界皆應深刻反省，「避免類似的憲政危機重演」。

南韓代理總統兼國務總理韓悳洙也發表全國談話，提到將遵循民意，依憲法和法律切實做好大選相關工作，也將確保國安及外交工作萬無一失，以防北韓乘南韓政局不穩進行挑釁或煽動；官、產界要攜手因應美開徵對等關稅等問題。

首爾漢南洞總統官邸、憲法法院周邊等地點，各自舉行支持與反對彈劾尹錫悅的大規模集會。為避免宣判結果導致大量示威人潮衝突，韓悳洙在結果出爐後就下達緊急指示，要求盤點示威狀況，將治安視為最優先事項。

尹錫悅 南韓 彈劾

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