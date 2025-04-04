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Q&A／尹錫悅確定下台接下來？誰當新總統？危機解除？

編譯季晶晶／即時報導
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南韓憲法法院4日裁定總統尹錫悅的彈劾案成立，觸發必須再次舉行總統大選。（歐新社）
南韓憲法法院4日裁定總統尹錫悅的彈劾案成立，觸發必須再次舉行總統大選。（歐新社）

南韓總統尹錫悅去年12月試圖實施戒嚴令，導致他被彈劾，4日經憲法法院判決彈劾成立，確定免職下台。依據法律，總統大選必須在60天內舉行，而選舉日期必須至少在50天前公告周知，這意味新的總統大選會在10天內宣布。韓聯社報導，選舉日可能訂在6月3日。

法院的裁決？

南韓憲法允許總統「在需應對軍事必要，或在戰爭、武裝衝突、或類似國家緊急狀態下透過動員軍隊來維護公共安全和秩序時」宣布戒嚴，但反對派控制的國會在彈劾動議中聲稱，南韓並未經歷嚴重緊急情況，無法證明戒嚴令的合理性。而且尹錫悅派遣軍警闖入國會，顯然是為了阻止議員投票否決戒嚴令。憲法法院以8比0的投票結果一致通過尹錫悅彈劾案成立。

尹錫悅的命運？

遭彈劾以來，尹錫悅被暫停職務，但仍是南韓名義上的總統和國家元首；但4日的裁決立即將他免職，成了一名普通公民。南韓總統的任期限制是一屆，意味他不能尋求連任。尹錫悅目前還面中尸人口與企圖實施戒嚴有關的刑事叛亂指控。他的刑事審判訂4月14日開庭。如果最後被定罪，理論上可能面臨無期徒刑甚至是死刑。儘管南韓1997年來未處決過任何人。

誰將取代尹錫悅？

工人出身當上律師的反對黨民主黨黨魁李在明被視為領跑者。他在2022年上次大選中以不到一個百分點的差距輸給尹錫悅。但他有訴訟纏身，包括涉嫌違反選舉法的案子被檢察官提起上訴，以及本月要為向北韓輸送資金的案子出庭受審，若定罪可能被禁止擔任公職。他否認所有不當行為。

尹錫悅領導的保守派、人民力量黨，想競逐大位的包括勞動部長金文洙、首爾市長吳世勳、大邱市長洪準杓，以及前黨魁韓東勳。

政治危機能結束嗎？

目前代理總統的是技術官僚韓悳洙，他曾因為拒絕填補憲法法院三名法官的空缺而一度被停職彈劾，代理總統的角色落到財長崔相穆肩上。上月，法院推翻韓悳洙的彈劾，恢復他的總理和代理總統職務。他將代理到大選結束。

憲法法院4日的裁決能讓南韓更接近解決領導層真空的問題。但預料尹錫悅宣布戒嚴所引發的緊張局勢不太可能很快消散。

尹錫悅 彈劾 南韓

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