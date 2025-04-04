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尹錫悅遭罷免 南韓總統第2人 6月3日前須大選

編譯中心／綜合3日電
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南韓首爾憲法法院4日宣判尹錫悅彈劾案通過。圖為3日憲法法院前有大批抗議者，要求尹錫悅下台。（美聯社）
南韓首爾憲法法院4日宣判尹錫悅彈劾案通過。圖為3日憲法法院前有大批抗議者，要求尹錫悅下台。（美聯社）

南韓憲法法院於當地時間4日上午宣布，通過尹錫悅總統彈劾案，尹錫悅立即被免除總統職務，64歲的他成為南韓憲政史上繼朴槿惠之後第2位遭到罷免的總統，且被要求在數天以內搬離位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。韓媒報導，尹錫悅可能會返回他原先位於瑞草洞、被登記在夫人金建希名下的私宅Acrovista。

憲法法院代理院長文炯培宣判，參加彈劾案表決的8名法官全員同意罷免尹錫悅，尹錫悅在11時22分遭到罷免。依照南韓憲法規定，必須在60天以內舉行總統大選，截止日為6月3日。

4日宣判透過電視直播，可以在現場觀看的20席一般旁聽席，共吸引9萬6370人申請，競爭率高達4818.5倍。根據南韓媒體報導，2017年因為閨密干政遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，當時宣判時的旁聽席競爭率為796倍。2004年彈劾遭駁回的前總統盧武鉉，當時的競爭率則是20倍。

隨著宣判進入倒數計時，挺尹和反尹群眾3日在憲院附近集會，展開「最後決戰」，警方則提高警戒全力避免衝突。尹錫悅辯護律師團3日表示，綜合考慮社會秩序與警衛問題等因素，尹錫悅選擇不出庭，待在龍山官邸透過電視直播聆聽判決。

報導指出，這是憲院2月25日結束彈劾案庭審最後一場辯論後，時隔38天進行宣判。尹錫悅去年12月3日宣佈實施緊急戒嚴，國會同月14日表決通過尹錫悅彈劾案。之後彈劾案從憲院庭審到評議結束歷經111天，當天塵埃落定。

反尹組織「敦促尹錫悅立即下台，社會大改革緊急行動」（「緊急行動」）3日下午7時左右，在憲院附近舉行「終極集會」，參與者在憲院周邊遊行，另有部分反尹群眾同一時間在江南區一帶遊行。緊急行動成員將徹夜靜坐，4日上午觀看宣判直播。

挺尹組織「自由統一黨」等保守派團體則於3日下午開始，在多個地點舉行反對彈劾集會，約50名反對彈劾民眾前一天起就徹夜靜坐。挺尹群眾4日也將於集會現場觀看宣判直播。

警方4日發布最高級的「甲號非常令」，於全國各地部署210個機動隊、1.4萬名警員，防範暴力事件或無人機攻擊，也將在國會、總統官邸、龍山總統府、外國使館、國務總理公館等主要設施部署警力。此外，首爾的主要觀光景點如法院附近的景福宮和昌德宮4日關閉，各國大使館也已警告公民遠離衝突熱點。

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