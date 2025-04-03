南韓第二位被彈劾下台總統 回顧尹錫悅戲劇性大起大落

尹錫悅遭彈劾確定下台。（美聯社）

尹錫悅 1960年出生於首爾的富裕家庭，父親是南韓知名經濟學家、延世大學名譽教授尹起重。尹錫悅在校成績優異，考進首爾國立大學法律系，但由於過度沉迷於社交活動以致多次未能通過律師資格考試，直到第9次嘗試才通過。

2016年，尹錫悅作為調查時任總統朴槿惠貪瀆案的首席調查官，被問及是否出於報復心態時，他回答說，檢察官不是黑幫，從此一舉成名。

後來，朴槿惠下令尹錫悅停職，這一舉動被廣泛認為是對挑戰她權威的懲罰。

尹錫悅在朴槿惠入獄一事中所扮演的角色，以及他以首爾中央地方檢察廳廳長身分重返權力舞台的戲劇性舉動，標誌他令人眼花繚亂的權力崛起之路的開端。

兩年後，他成為檢察總長，帶頭對下一任總統文在寅的親密盟友進行貪腐調查。這使他成為對文在寅的自由主義政策感到失望的保守派的寵兒，並為尹錫悅成為2022總統候選人奠定基礎。

上任後他推動將總統辦公室從青瓦臺 遷往首爾市龍山區的國防部 大樓，引發人們質疑是否因為風水迷信而有此決定，懷疑青瓦臺被詛咒，總統任期開局就遇亂流。尹錫悅否認他或妻子金建希找「高人」（巫師）作法消災解厄。金建希不斷捲入學歷造假、炒股、介入黨內初選等爭議，重創尹錫悅形象。

2022年萬聖節梨泰院人群擁擠事件造成159人死亡後，尹錫悅拒絕開除主管的部會首長，被指責是保護他的「唯唯諾諾者」。主角是行政安全部長李祥敏，他也是尹錫悅冲岩高中小四屆的學弟。

首爾沖岩高中的另一位校友是金龍顯，他是尹錫悅高一屆的學長，推動總統辦公室搬遷的先鋒，後來成為總統安全服務負責人，並於去年9月被任命為國防部長。坊間盛傳，尹錫悅去年頒布戒嚴令，就是金龍顯的主意，李祥敏附和。

尹錫悅只因為在野黨掌握國會多數，施政遭嚴厲監督，甚至刻意杯葛，他就恣意抹紅在野黨，批對方是北韓的「在地協力者」，宣布戒嚴時還有一分黑名單，要將反對勢力一網打盡，全部關起來，不配合者格殺勿論，充分反映他性格中剛愎自用的一面。加上他用人唯親，又護短，落到今天這種下場，並不意外。所有自視甚高、不容異見的領導人，都應該引以為戒。