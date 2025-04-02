緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4中男偷搬32份文件 泰法院判決出爐

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸 3月28日發生規模8.2強震，連帶泰國 曼谷建設中34層樓高的審計大樓也受波及而倒塌，4名中國男子3月29日闖入並搬走32份文件。儘管他們辯稱是為了拿走與保險理賠相關的文件，但泰國法院4月1日還是判處每人1個月有期徒刑與罰金3000泰銖（87.8美元）。

曼谷市的審計大樓倒塌後，當局立刻依《災害防治法》劃定現場為管制區，未經允許不得擅入。4名男子卻私自闖入，並搬運32份文件後離開。警方聞訊將其帶回調查，隨後被以違反禁令及非法搬運管制區文件起訴。

警方發現，4人任職於一家義大利 與泰國合資的企業，在工程業務中擔任不同職務，所攜帶的文件包括承包商資料、施工審查文件、工程技術報告、電力及交通工程文件等。

本案4月1日於泰國北曼谷地方法院審理，檢方指控4人未經許可進入倒塌建築並擅自攜帶文件離開，已違反《災害防治法》，法院最後判處4人各2個月有期徒刑，罰款6000泰銖，緩刑1年。

不過，由於4人態度良好，法官依據《刑法》第78條減刑一半，最終裁定每人監禁1個月，罰款3000泰銖，緩刑1年且因為無前科紀錄，暫緩執行徒刑。