緬甸強震死亡已達2886人 食品、水、藥物極為短缺

緬甸強震死亡人數攀升，圖為救援人員在緬甸曼德勒開展救援。（新華社）

據央視新聞報導，緬甸 國家管理委員會新聞信息小組組長佐敏吞2日表示，緬甸強震已致2886人死亡、4639人受傷，另有373人失蹤。此外，截至當天上午，共有649人被救出。

報導稱，3月28日緬甸發生強震，據緬甸氣象水文部門最新公布的數據，3月28日緬甸中部強烈地震 後，截至當地時間4月2日上午，共報告54次餘震，其中最高震級7.5，最低2.8。

進入災區的央視記者表示，緬甸實皆市是本次強震中受影響最為嚴重的地區之一。央視記者在現場看到，當地大量建築受損，災區斷水、斷電，物資匱乏。受災居民表示，目前只能「住在山腳下，吃飯都靠捐贈」。

報導指出，由於缺少專業的救援團隊，當地民眾只能採取有限的手段挖掘搜救。目前當地的供電和網路仍未恢復，食品、水、藥品等物資極為短缺。隨著通往實皆市的大橋恢復通車，緬甸各地的救援團隊和物資運送團隊正進入實皆市進行救助。

新華社2日發自仰光的報導表示，緬甸紅十字會主席苗紐受訪時說，目前救援行動的一大挑戰是災情評估和物流協調。由於現場安全原因，救援組織在物資調配方面遇到很大困難，重型機械尤其短缺。

苗紐說，震央及周邊區域遭受大面積破壞，特別是偏遠山區的基礎設施損毀嚴重，導致救援工作進度嚴重滯後。此外，災區氣溫很高，預計會出現大量中暑病例。