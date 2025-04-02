尹錫悅彈劾案4.4宣判 全程直播、1.4萬韓警甲級戒備

南韓憲法法院4日將宣判總統尹錫悅彈劾案，可能引發挺尹民眾與反尹民眾（圖）衝突，警方巴士1日已提前停靠憲院周邊阻擋道路。（美聯社）

南韓 憲法法院1日聲明，將在4日上午11時宣判總統尹錫悅彈劾 案，屆時將允許電視台全程直播，民眾也可出席；為嚴防騷亂，將在周邊部署1.4萬警力。若彈劾成立，尹錫悅將免職，60天內改選總統。外媒分析，即使尹獲判復職，他的執政能力也將大不如前，南韓政治危機很可能有增無減。

南韓警方1日提前對憲院方圓100公尺實施清空，還要求拆示威帳篷並禁止民眾通行。

「尹粉」指稱，對尹錫悅的彈劾案和內亂罪指控都是無中生有，要求讓他復職。但近期民調顯示，多數南韓人希望尹下台。有反尹民眾在著名景點景福宮周邊設帳，讓外籍觀光客一頭霧水。外媒1日報導指出，數萬名挺尹、反尹民眾最近每周末都湧入首爾街頭。

尹彈劾案審理過程比預期冗長，令外界猜測憲院8名法官可能嚴重分歧。憲院法官編制為9人，目前懸缺1人，至少需6人同意才能判尹錫悅免職，否則尹將立即復職。

尹錫悅去年12月3日發布緊急戒嚴引發政局混亂，同月14日遭國會彈劾停職。彈劾案送交憲院後進行11次開庭辯論，2月25日最終辯論結束後憲院也多次開會研討案情。4日宣判將是國會通過彈劾111天後、辯論終結38天後；韓國前鋒日報報導，這創下憲院1988年成立以來總統彈劾案審理時間最長紀錄。

1個多月的等待加劇朝野政黨激烈對立，尹錫悅所屬的國民力量黨多數成員要求尹錫悅復職，在野黨則說尹若復職將嚴重打擊國家憲政秩序。

最大在野黨共同民主黨多名議員1日也舉行記者會，敦促代理總統職務的國務總理韓悳洙任命該黨推薦的憲院法官人選馬恩赫。共同民主黨已向韓悳洙發出最後通牒，若不任命馬恩赫，將再度彈劾韓悳洙。

預計4日憲院附近將有示威人群聚集。韓聯社報導，南韓警方已提前對憲院周邊實施清空措施，通知挺尹團體「國民辯護人團」等人，當地1日下午一時起將拆除其在憲院正門附近搭設的帳篷。警方也對憲院附近路段採取交通管制，部署警察機動隊保持高度戒備。

憲院附近地鐵安國站部分出口1日中午也關閉，4日該站將全天封閉。憲院周邊3處古宮等公共文化設施4日將臨時閉館，包括景福宮、昌德宮、德壽宮3處宮殿，是否延長休館將視情況而定。

若憲院駁回尹彈劾案，他將做完2027年5月為止的任期；若尹被判免職，6月3日前將提前改選總統，共同民主黨黨魁李在明被視為最有勝算候選人。

首爾梨花女子大學教授李雷夫說，許多南韓人認為，這項判決似乎是在「解讀政治風向」，司法機關正試圖讓南韓政治危機透過選舉而非法院解決。

過去南韓國會也曾提案彈劾盧武鉉、朴槿惠兩名總統；憲院2004年駁回盧案，2017年通過朴案。南韓高麗大學法律學者金賢貞稱，朴案事態沒有宣布戒嚴這麼重大，朴槿惠卻還是遭彈劾；尹案嚴重許多，「憲院很可能將一致同意彈劾」。