委內瑞拉19球員 歐洲比賽期間搭機赴西班牙尋求庇護

西班牙警方表示，19名委內瑞拉青年棒球選手在歐洲比賽期間飛到西班牙馬德里，再轉至巴塞隆納向當局申請庇護 。根據「國家報」（El Pais）報導，這19人當中包括兩名未滿18歲的選手。

中央社引述法新社報導，西班牙警方發言人表示，這些球員是「搭機來到馬德里，再從馬德里來到巴塞隆納，他們自己到警察局申請庇護」。他又說，這些球員的申請案訂於3日審查。

西班牙收到委內瑞拉人申請的庇護案，最近數量有所增加；去年西班牙受理申請案總件數中，有63.5%來自委內瑞拉人的申請。

根據聯合國統計，擁有豐富石油 蘊藏的委內瑞拉自2014年經濟崩潰後，至今約有800萬名委內瑞拉人逃離母國。

此外，美國總統川普日前表示，要對購買委內瑞拉石油或天然氣國家的進口商品課徵25%關稅 ，將於4月2日生效；這項懲罰措施可能打擊中國和印度等國家，並引發全球貿易新的不確定性。

自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，實施這項關稅措施的原因有很多，其中包括委內瑞拉「故意且不誠實地」把大量罪犯送往美國。

彭博（Bloomberg News）報導，川普先前曾說，將於4月2日宣布對各國普遍徵收對等關稅，他這次的最新舉措則類似石油制裁，尤其會影響委內瑞拉原油的主要買家中國。