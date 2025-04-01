緬甸40℃高溫 缺水缺電…救助協會收容兒 化身送餐小志工

被收容的孩子也主動投入救災。這些來自孤兒院的孩子，原因戰亂與地震逃至中心避難，如今主動加入志工行列，協助備餐與物資分送。（基督教救助協會提供）

緬甸 中部日前發生芮氏規模8.2強震，迄今已造成最少2719人死亡，仍有多人下落不明。基督教救助協會1919食物銀行位於首都奈比多的黑水虻養殖場，立即轉為災民安置中心。28日當天，就有19名孤兒、3名志工老師入住，29日又收容了10餘位災民。因全市停水停電，中心緊急向附近中文學校借用校舍當供餐點。31日當天供應了40人餐食，並送了150份便當到市中心重災區。

救助協會緬甸辦公室主任陳逸群表示，31日有來自附近華人 教會的12位志工前來協助。現在緬甸每天都高達40度，沒水沒電，的確對生活造成很大的影響。安置中心雖可住宿，但來不及挖井取水。還好走路5分鐘外的中文學校就有發電機與抽水機，辦公室將供餐點移到此處，同時也抽水開放村民洗澡、洗衣。

在持續的救災行動中，令人動容的是，原本被收容的孩子現在也都成為志工，主動投入救災。這群孤兒院孩子，因內戰而輾轉自臘戌遷至東枝，3周前才搬到養殖場附近租屋。沒想到碰到震災，租屋處全毀，還好圍牆向外倒塌，孩子們全都平安。而這些孩子們都主動幫忙切菜打飯，協助送餐。孩子們的參與，讓供餐點不只是熱食的供應處，更是重建人心的起點。

陳逸群說，志工們分工合作，煮了一大鍋咖哩馬鈴薯肉與醃菜，不只讓40多名災民吃飽，也打包了150份便當，送到市中心重災區，那裡受損嚴重，災民都將把家當搬到戶外，這幾天也都睡在外面，所以送完餐後也協助他們搬運。

要買菜、送便當，都要用車，但偏偏加油是一大難題。陳逸群指出，平常就要排隊的加油站，如今更是出大排長龍。在40℃的高溫下，要排一、兩個小時才能加到油，而且有時只能加10公升。幸好辦公室昨天預先加油，才有辦法順利買菜、買水，及發送便當。但情況依然嚴峻，因此今天中心的主要任務就是搶購飲用水。由於地震引起地殼滑動，許多原本的水井與地層水源已無法正常取水，預計水資源只會更加緊缺。

另外還有一個令人感恩的畫面。在今天的送餐行動中，志工中出現了一名少女誠心，誠心的父母皆為華裔 宣教士，2023年時曾到嘉義基督教醫院接受重大手術，重獲新生。這天，她也加入爸媽的行列，與來自多間教會的5位傳道人一起組成志工團，前往市區醫院發放飲用水與麵包，關懷受災的病患。

面對緬甸的嚴峻災情，基督教救助協會呼籲社會大眾能一起成為小水滴，加入大海的行列，陪伴緬甸災民度過難關，重建希望。