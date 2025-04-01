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法國重罰1.6億美元 蘋果這項功能 首遭反壟斷機構開罰

編譯中心／綜合31日電
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美國蘋果公司遭法國當局指控藉由隱私控制工具「App追蹤透明度」，濫用其在行動應用程式廣告市場的霸位，3月31日遭處1.5億歐元（約1.6億美元）罰金。這是蘋果這項功能首度遭反壟斷機構開罰。

路透報導，蘋果公司（Apple Inc.）的「App追蹤透明度」（App Tracking Transparency）功能讓iPhone和iPad使用者決定哪些應用程式（App）可以追蹤他們的活動。然而數位廣告商和手機遊戲公司卻抱怨，這項功能導致他們在蘋果平台投放廣告變得更加昂貴，也更加困難。

數個由網路廣告主、媒體或網路公司組成的協會聯合指控蘋果濫用其市場優勢地位，並向法國市場監管當局「競爭管理局」（Autorité de la Concurrence）提出申訴。

法國競爭管理局的調查範圍涵蓋2021至2023年，3月31日決定對蘋果處以1.5億歐元罰金。該機構的聲明寫道，App追蹤透明度本身的目的並無不妥，但「從蘋果宣稱的保護個人資料目的看來，這項功能執行方式既無必要，其運作方式也不符比例原則」。

法國競爭管理局還指出，這項隱私工具「對較小型的廣告發布商格外不利」，因為這些業者在很大程度上仰賴收集的第三方資料來獲得營運資金。

蘋果則透過聲明表示：「我們對於法國競爭管理局的決定感到失望，但他們並未針對App追蹤透明度功能提出任何明確的修改要求。」

法國競爭管理局局長科爾（Benoit Coeure）在記者會上表示，他們並未詳細指示蘋果應如何調整這項工具，而是交由蘋果來確保自身符合裁決規範。

不過科爾認為，蘋果的合規過程可能需要花點時間，因為德國義大利、波蘭和羅馬尼亞也都在調查「App追蹤透明度」功能，蘋果還在等待這些國家監管當局的裁決。

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