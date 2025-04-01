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緬甸強震至少2056死逾3900人傷 震後60小時孕婦獲救

編譯中心／綜合31日電
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緬甸居民3月31日站在一棟倒塌的建築物旁。（路透）
緬甸居民3月31日站在一棟倒塌的建築物旁。（路透）

緬甸軍政府3月31日表示，中部地區大地震造成的死亡數已經增加到2056人，另有超過3900人受傷。黃金搜救72小時已過，死傷人數恐會大幅上升。緬甸軍政府宣布3月31日至4月6日為全國哀悼日，全國降半旗對地震遇難者表示哀悼。

中央社引述法新社報導，緬甸3月28日發生淺層地震，軍政府發言人在聲明中說，還有270人下落不明。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導稱，緬甸罹難人數已破2000人。

緬甸軍政府3月31日指稱，28日規模8.2強震後的罹難者已達2056人、傷者逾3900人，還有270人仍下落不明。另據英國廣播公司（BBC）同日報導，泰國則有20人喪生，其中曼谷興建中的審計局辦公大樓共13人死亡（8男、5女），該大樓的瓦礫堆中還有74人受困。

在馳援的中俄緬搜救隊經五小時作業後，當天從緬甸第二大城瓦城（曼德勒）倒塌建築物的瓦礫堆中搶救出一名受困逾60小時的孕婦，獲救時生命徵象良好。緬甸當局表示，截至3月31日上午，28日強震後已發生達36次餘震。

世界衛生組織（WHO）3月31日宣布，將緬甸震災列為該組織最高等級（三級）的緊急事件。緬甸前實質領袖翁山蘇姬兒子阿里斯對英國廣播公司（BBC）指稱，自地震發生以來，他尚未得到任何有關翁山蘇姬健康狀況的確認。

華爾街日報引述緬甸天主教救濟會駐仰光負責人布萊格報導，「我們預估至少有1萬人罹難」。鑑於緬甸基礎設施和通訊系統嚴重受損，造成救災進度遲緩。瓦城阿馬拉布拉鎮的一位搜救人員說，災區空氣中瀰漫腐爛屍體的臭味。

另據讀賣新聞3月31日報導，據日本政府工作小組會議同日公布的最新預估，若發生規模9的南海海槽地震，罹難者恐達29.8萬人，並首次試算因此間接死亡的「災害關聯死」人數恐達5.2萬。

隨著災情規模不斷傳出，緬甸軍政府罕見向外國求援，而來自泰國、中國、印度、俄羅斯和聯合國的救援隊也趕赴協助，不過由於基礎設施和通訊系統嚴重受損，導致馳援速度延緩。

緬甸強震，連日來救援卻無法深入災區，XRSpace創辦人兼董事長周永明、名導趙德胤等緬甸華僑3月31日向國際泣訴，指災情遠比外界了解的更嚴重，震央實皆省逾85%房舍倒塌幾乎變廢墟，全市充滿屍臭，病患被趕出醫院，急缺醫療、物資和食物。志工叮嚀「不要捐給緬甸政府等單位，到不了災民手上，要走民間」。周永明也憂心當地氣溫達攝氏40度，恐爆發疫情。

緬甸強烈地震後，救援人員3月30日在瓦城抬著一名罹難者的遺體。（路透）
緬甸強烈地震後，救援人員3月30日在瓦城抬著一名罹難者的遺體。（路透）

緬甸 地震 華爾街

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