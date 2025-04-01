2027無望？法國極右領袖雷朋被判禁選總統震撼法政局

法國極右派領導人雷朋因貪汙與其他24人被判有罪，且褫奪公權五年，確定不能參加2027年法國總統選舉，對國際上近來的右轉風向造成影響。圖為雷朋3月31日步出黨部。（路透）

法國極右派政黨「國民聯盟」(RN)領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)3月31日被法院判犯下貪汙罪，禁止她五年內任公職；雷朋並未等到判決宣布便憤而離席，受訪時譴責該判決是要阻止她參加2027年總統大選的「政治舉動」。

華爾街 日報報導，雷朋被判有罪震撼法國政局。但雷朋律師隨即在她所屬的極右翼政黨「國民聯盟」（ＲＮ）巴黎中央黨部外對媒體表示，雷朋會上訴，她充滿鬥志。該律師並聲稱此判決是「對民主的打擊」。

美聯社報導，雷朋和其他24名黨內官員被指控在2004年至2016年期間，挪用原應付給歐盟 議會助理的資金，來支付該黨工作人員的工資，違反了歐盟規定。

法官判處雷朋及國民聯盟的其他八名現任或前任成員有罪，他們與雷朋一樣，曾擔任歐洲議會(European Parliament)議員；此外還有12名議會助理和另三人被定罪，僅一名被告被宣告無罪。所有人在為期九周的審判期間都否認任何不當行為。

國際上近年興起向右轉的風向，雷朋所屬極右派也聲勢直上，法國法官這項判決，對法國政治將造成很大影響。但雷朋仍可上訴。

法官表示，雷朋是國民聯盟「挪用歐洲議會資金」的核心，雷朋則說這些人並沒有從中牟取私利。裁決稱挪用公款是繞過民主，欺騙了議會和選民。雷朋被判處四年刑期，其中兩年為居家軟禁、兩年為緩刑，但在上訴期間不適用，她可用電子手環或其他替代方式服完剩餘的兩年刑期。她現亦是下議院國民議會(National Assembly)議員，但該職位不受禁任公職裁決的影響，暫時可以保留該職位。

雷朋上訴後，判決定讞前不必服刑，也無需繳罰款。法國上訴審通常曠日廢時，短則數月、長則數年。但據檢方要求的「假執行」措施，她五年內不得參選公職的禁令立即生效，且唯有在選前上訴成功，才能解除不得參選的禁令。但她仍保住國會席位。

庭審時，雷朋一聽到法官稱非法挪用歐盟資金時便撂下一句「難以置信」，接著便大步離去；之後受訪她稱該裁決違反法治，將提出上訴，要求在2027年大選前訴訟。不過上訴結果公布前她將不再具備候選人資格。屆時現任總統馬克宏 已經卸任，雷朋被視為角逐總統大位的重要人選。

這項判決恐使雷朋無法參與她的第四次總統競選，她之前曾將這種情況描述為「政治死亡」。雷朋是國民聯盟最知名的領袖，其政黨的選舉支持率近年來不斷增長，2017年、2022年大選均緊追馬克宏(Emmanuel Macron)。雷朋可能因此被邊緣化，政治之路走下坡；也可能會激起死忠支持者捍衛，如同美國總統川普的身陷官司時川粉反而激情相挺一樣。若確實無法參選，可能由29歲的黨主席巴德拉(Jordan Bardella)競選。