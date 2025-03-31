5.1餘震再襲緬甸 火葬場難負荷 遺屬被迫街頭火化

救援人員30日在受到地震重創的緬甸第二大城瓦城從事救援。(新華社)

緬甸 中部30日又發生規模5.1餘震，英國廣播公司（BBC）引述震央附近居民指出，這是28日規模8.2地震以來，感受最強的餘震。緬甸軍政府30日說，上周強震後已約1700人罹難、3400人受傷及300人失蹤。在泰國 曼谷，已知11人死於興建中審計局高樓倒塌。

泰國曼谷興建中審計局高樓28日被震垮，30日持續搜救，有家屬在一旁痛哭拭淚。(路透)

美國地質調查所（USGS）指出，前述餘震發生在當地時間30日約下午1時半，震央在上周強震重創的第二大城瓦城西北方約28公里。美聯社報導，該餘震讓街上人們紛紛尖叫，也有民眾警覺的跑到街上，更短暫中斷救援工作。29日午夜左右，也發生一起規模4.2餘震。

半島電視台在瓦城的記者報導，許多當地人擔心餘震將震垮已受損的房屋，29日再度夜宿街頭，有的則聚集在營帳區彼此陪伴。隨罹難者攀升，緬媒「今日緬甸」報導，瓦城的火葬場已不堪負荷；一名居民說，29日火化逾300具遺體，30日截至上午已再火化200具，部分遺屬甚至被迫在街頭等地火化親人。

美聯社形容，瓦城街頭30日瀰漫遺體腐敗的「死亡氣味」，有當地人在41℃（105.8℉）高溫環境徒手或用鏟子搜救。救難人員29日在瓦城1棟10多層樓「天空別墅公寓」倒塌廢墟中救出30歲女性普萊凱；當地消防單位30日說，獲救者已達29人，但尋獲9人遺體，救援團隊正持續作業。該地點29日曾傳有90多人受困。

在緬甸首都奈比多，新加坡民防部隊29日派出80名代號「獅心行動」的隊員前往參與搜救，30日凌晨3時左右在奈比多與當地消防隊員合作下，用切割工具打破水泥塊，在上午救出1名受困水泥塊下的男子。緬媒引述救援人員報導，該男受困約40小時，花了24小時才將人救出。

另外，大曼谷區當局30日上午宣布罹難者達18人，傷者33人，其中11人死於興建中倒塌的審計局辦公大樓。曼谷副市長塔維達向BBC坦言救援困難，搜救團隊用X光設備偵測瓦礫內生命跡象，還有78人失蹤，將夜以繼日搜救。

泰國總理貝東塔29日說，已要求內政部 公共工程與城鄉規畫局調查大樓倒塌事件，將設立委員會調查倒塌原因並於一周內回報。

泰國內政部長阿努廷說，調查將涵蓋大樓設計者、監理者和承包商，若發現工程違反先前核准的計畫或使用不合格材料，將依法究責。中國駐泰大使館對死者致哀，已指示包商配合泰方調查。

此外，在各國派出救援隊伍馳援之際，瓦城氣溫持續攀升，30日更一度飆逾40℃（104℉），部分地區異味濃烈，蒼蠅橫飛，失去家園的災民被迫露宿街頭，飽受蚊蟲叮咬，外界憂慮災後恐爆發登革熱等疫症，進一步加劇救援困境。