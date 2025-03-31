南韓史上最大野火 疑掃墓燒樹枝釀災

南韓野火使慶尚北道義城郡的民宅付之一炬。(路透)

南韓 調查人員30日表示，一名56歲男子涉嫌在掃墓時不慎引發南韓史上最嚴重的野火，警方已展開調查。

據南韓行政安全部統計，在強風和天乾物燥助長下，南韓全境共延燒10多處野火，造成30人喪生、45人受傷，並吞噬達4萬8000多公頃的林地，淪為南韓史上最嚴重火災。

慶尚北道義城郡是重災區，受災林地範圍達1萬2800公頃。當地官員指出一名50多歲男子22日上午約11時24分，在某座山上清理祖父母墳地時疑似引發火災。

當局29日已對他展開調查，目前認為他違反南韓「山林保護法」，但並非蓄意引發山林火災。警方並未拘押他，必須待現場調查完成後，再進行訊問。警方29日也封鎖現場，以保全證據，並將與南韓國立科學山林研究院、國立科學調查研究院等單位協調，盡快對火災現場進行聯合勘查。

該名男子的女兒對調查人員供稱，當時他試圖用打火機燒掉祖墳上方的樹枝，沒想到火苗「被風吹散，最後引發森林火災」，著火後其女兒就撥119通報。包括姓氏在內，警方並未透露父女兩人身分。

火勢藉風勢蔓延至慶北東北地區的安東市、青松郡、英陽郡及盈德郡，導致孤雲寺等南韓30處國家文化遺產與2000多處農業設施受損，以及房屋、工廠等4000多棟建築物燒毀。焚燒面積逾4.8萬公頃。