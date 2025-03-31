我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

反抗軍停火救人…聯合國譴責緬甸軍政府震後續轟反抗軍

編譯中心╱綜合30日電

聯合國人道事務協調廳（OCHA）29日表示，緬甸強震的救援行動正受醫療物資短缺、基礎設施受損阻礙。聯合國批評，緬甸軍政府在強震後持續空襲境內反抗勢力「令人憤慨，無法接受」。

反軍政府的緬甸影子政府「全國團結政府」29日片面宣布部分停火，為期兩周以便救災，將停止進攻性軍事行動，但防禦行動除外。

聯合國正與人道援助組織一起從事震災緊急救援。OCHA聲明，隨著災情明朗，亟需緊急人道援助來支援災民，但救傷包、血袋、麻醉劑、基本藥物和醫護人員使用的帳篷等醫療物資卻嚴重短缺，強震也嚴重損壞、摧毀許多醫院和醫療設施。

救援工作受制於當地道路和通訊基礎設施受損。OCHA說，電信和網路中斷持續阻礙人道援助相關通訊及行動，受損道路和斷垣殘壁阻礙援助進入災區，並使評估（災區）需求的工作更複雜，目前正進行協調以快速評估需求並擴大緊急應變。

另據英國廣播公司（BBC）緬甸頻道報導，緬甸軍政府28日下午3時半左右，即規模8.2地震發生後不到3小時，在緬東撣邦北部瑙喬實施的一場空襲造成7人死亡。

聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯向BBC說，強震後大家正忙著救人，緬甸軍方卻繼續「丟炸彈」，讓人難以置信；他敦促軍政府停止所有軍事行動，並呼籲對緬甸軍方有影響力者都要強化施壓，表明不能接受這種狀況。

反軍政府的緬甸影子政府「全國團結政府」29日片面宣布災區內暫停兩周進攻性軍事行動，但仍保留採取防禦行動的權利。多數鄰近震央的地區目前都處於民族團結政府的控制之下，然而，緬甸各地仍有十餘支少數民族武裝組織參與衝突，目前無法確認其他勢力是否有意響應停火。

緬甸2021年軍方推翻民選政府後陷入內戰，軍方、民主派反抗勢力及少數民族武裝組織的衝突持續升級。BBC統計，目前由軍政府實際控制的國土少於25％，反抗勢力則掌控42％領土，其餘地區仍處於爭議狀態。

國際社會擔憂，軍政府恐將人道援助「武器化」。

緬甸 聯合國 地震

上一則

歐洲首次軌道級太空飛行 德光譜火箭升空40秒墜毀爆炸

下一則

5.1餘震再襲緬甸 火葬場難負荷 遺屬被迫街頭火化

延伸閱讀

緬甸瓦城公寓因強震倒塌 孕婦受困逾2天獲救後不治

緬甸瓦城公寓因強震倒塌 孕婦受困逾2天獲救後不治
緬甸強震波及泰國 洗窗工懸掛高樓外牆驚險生還

緬甸強震波及泰國 洗窗工懸掛高樓外牆驚險生還
緬甸瓦城附近傳芮氏規模5.1餘震 居民：8.2強震以來最強

緬甸瓦城附近傳芮氏規模5.1餘震 居民：8.2強震以來最強
中國衛星影像曝強震慘況 緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

中國衛星影像曝強震慘況 緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了