中國衛星影像曝強震慘況 緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

對比地震前（左圖）後衛星影像，能清楚看出地震重創緬甸瓦城。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）

緬甸 中部28日發生強烈地震 ，造成了重大人員傷亡和財產損失。由於軍政府統治下，緬甸對外訊息封閉，外界對緬甸地震災情所知有限。中國「吉林一號」衛星30日公布衛星影像，從空中可清楚看到地震導致緬甸多地受災嚴重，包括瓦城（中國稱「曼德勒」）、奈比多（中國稱「內比都」）等地，大量建築物倒塌、橋梁損毀，交通和基礎設施嚴重受創。

「吉林一號」是中國長光衛星技術有限公司研製的商用衛星，是中國重要的光學遙感衛星星座。2015年10月7日，吉林一號「一箭四星」在酒泉衛星發射中心成功發射，截至2023年底，吉林一號已實現138顆衛星在軌，可對全球任意地點實現每天35至37次重訪，能為農業、林業、氣象、海洋、資源、環保、城市建設以及科學試驗等領域提供更加豐富的遙感數據和產品服務。

吉林一號表示，在緬甸地震發生後，吉林一號衛星就迅速響應，緊急調度過境災區，拍攝了高分辨率的現場畫面，並在成像後第一時間提供給相關單位，助力緬甸救災工作。

吉林一號微信 公眾號30日指出，緬甸此次地震破壞力巨大，主要原因是震級高、震源淺，且發生在人口稠密的城市區域。此外，緬甸許多建築抗震性能較差，這也進一步加劇了災害的嚴重性。