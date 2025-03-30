難逃青瓦台魔咒？文在寅捲女兒案列受賄嫌疑人 遭韓檢傳喚

涉嫌與女兒共同收賄，南韓前總統文在寅遭韓檢傳喚。（歐新社資料照片）

南韓 檢方28日表示，已傳喚2022年5月卸任的前總統文在寅 ，以訊問和其前女婿有關的涉嫌收受賄賂指控。韓聯社同日引述一位檢察官報導，檢方正與文在寅律師團協調就訊的日程。

南韓全州市的全州地方檢察廳2月傳喚文在寅，其身分為「犯罪嫌疑人」。他及其女兒文多惠被控在他總統任內，透過南韓廉航「易斯達航空」旗下的泰國 廉航「泰國易斯達航空」，收受文多惠徐姓前夫薪資等款項。

與文在寅同黨的共同民主黨前國會議員李相稷創辦易斯達航空，這家廉航2017年成立泰國易斯達航空，實際所有人也是李相稷。

此前沒任何航空業相關學經歷的徐先生，2018年成為泰國易斯達航空專務（執行董事），除了月薪800萬韓元，他和文多惠旅居曼谷一年多的房租相關費用也全由泰國易斯達航空埋單。

有韓媒報導稱「文多惠的家屬」從李相稷方面獲得的金額逾2億韓元（約14萬美元），而且在徐某搖身一變為專務後，文在寅及其妻子金正淑就停止對其女兒一家的資助，因此檢方懷疑其中存在對價關係。

對於檢方的行動，包括國會議員尹建永在內，曾在文在寅政府工作的共同民主黨議員曾表示強烈反對。去年9月，他們召開記者會表示，「過去兩年無休止的調查，目的是羞辱、折磨並最終將文在寅列入調查對象。若認為這樣就能轉移民眾對現政府的不滿，那真是大錯特錯。」

南韓最近的前後任總統都官司纏身，現任總統尹錫悅因宣布戒嚴令而被國會彈劾，憲法法院正在審理此案，預計本周將做出裁決。如果裁決成立，尹錫悅將被解職。而最有希望競選下任總統的最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，也涉嫌違反公職選舉法，2審法院日前逆轉一審有罪判決宣判無罪，代表李在明將有資格競選下屆總統。