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美關稅來襲 彭博：歐盟研議讓步清單

編譯中心／綜合29日電
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美國總統川普稍早威脅，美國將對歐洲葡萄酒、香檳和烈酒徵收200%報復性關稅。圖為賓州酒莊銷售的法國葡萄酒。（美聯社）
美國總統川普稍早威脅，美國將對歐洲葡萄酒、香檳和烈酒徵收200%報復性關稅。圖為賓州酒莊銷售的法國葡萄酒。（美聯社）

歐盟正積極擬定讓步清單，以換取美方對部分關稅進行調整。據彭博報導，歐盟官員近日在華盛頓會議中得知，無法避免美國將在4月2日推出的對等關稅及新一輪汽車關稅。歐盟已開始就可能的協議框架進行討論，並準備制定一份條款清單，涵蓋降低自家關稅、增加雙方投資、放寬規範等內容。

報導指出，知情人士透露，有關潛在關稅削減協議最終框架的討論也已啟動。不願透露姓名的知情人士稱，這促使歐盟委員會開始為潛在協議制定「條款清單」，該清單將列出懲罰性貿易措施的談判領域，包括降低其自身的關稅、與美國相互投資以及放寬某些法規和標準。

各國加緊腳步研議針對即將生效的新一輪關稅舉措提出不同策略。川普指出，包含英國等已經和美方接觸，希望達成協議避免對等關稅，有些國家想要達成協議，若美方能從中得利，是有可能談成協議的，他當然保持開放態度，不過不會是在4月2日關稅生效前，這是個程序。

川普也加碼透露，他「很快」就會宣布對進口藥品徵收關稅。

副手們磋商達成的任何協議仍需川普批准。知情人士稱，這份條款清單將成為歐盟在對等關稅生效後與美國談判的基礎。這些關稅可能會影響所有或大部分出口到美國的歐盟商品。

知情人士稱，美國尚未提出擬對歐盟徵收的關稅水平，但歐盟官員預計將在10%至25%。他們也表示，未來任何協議都會很難，不會回到現狀，只會讓歐美貿易關係比現在更糟。

知情人士稱，歐盟不太可能立即就對等關稅作出回應，因為它需要時間來準確評估川普的措施。歐盟的貿易部長們定於4月7日開會討論美國的措施和歐盟可能做出的回應。

此外，川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅，其實在此之前歐洲酒業便已陷入危機。歐盟執委會28日發布整合措施，從降低生產過剩、協助促銷海外等面向挽救這個數千年之久的重要農業。

根據歐洲新聞台（Euronews）引用商業統計機構資料，歐盟2024年出口到美國的葡萄酒價值52億歐元（約元），占葡萄酒總出口額近20%。

執委會今天提出的葡萄酒產業支持措施，包括補助刨除廢棄或過剩的葡萄樹，避免生產過剩，提高因應氣候變遷的資金補助，簡化市場法規，促進產區觀光，以及將歐盟資助的海外行銷期間從3年延長到5年等。

關稅 歐盟 川普

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