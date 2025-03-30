我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

緬甸首都機場塔台震塌 5管制員全喪命 恐關閉3個月

編譯中心／綜合29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬甸首都奈比多機場的航空管制塔台也被震倒，機場完全停擺。（取材自臉書）
緬甸首都奈比多機場的航空管制塔台也被震倒，機場完全停擺。（取材自臉書）

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重，至少6省進入緊急狀態。迄今傳出最嚴重的機場災情是位於首都的奈比多機場（Naypyidaw International Airport），航空管制塔台徹底倒塌，導致正在執勤的5名管制員全數罹難。初步消息稱，該機場傷亡人數估計十到十五人。

航空新聞網站「aviacionline」引述消息人士指出，緬甸航班已於28日下午和晚間開始恢復，但礙於奈比多機場災情嚴重，尚不清楚短期內是否恢復運作，以及是否使用臨時設施、有限的目視飛行規則（VFR）和使用替代機場等。

緬甸《新時代》報導，軍方消息人士透露，奈比多機場受到極大破壞，跑道也嚴重受損，無法提供飛機起降，因此機場必須關閉。目前尚不知機場將關閉多久，但有消息指出，可能至少關閉3個月。而這次震央接近緬甸第二大城瓦城，第二繁忙的瓦城國際機場也傳關閉及航班取消。

據馬新社報導，馬來西亞的亞洲航空表示，前往緬甸和泰國的每日航班未受影響而取消。峇迪航空也證實，儘管稍早部分航班有稍微延誤，但未取消任何航班，目前營運已恢復正常。

此外，目前在獄中的前民選政府領袖翁山蘇姬平安。翁山蘇姬之子表示，母親目前安然無恙，「據我所知，監獄內似乎沒有特別嚴重的災情。」反軍方陣營的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）總理辦公室發言人也表示，據他們掌握的消息，翁山蘇姬目前沒有危險。

另據BBC報導，由於強震，軍政府宣布第二大城瓦城和首都奈比多在內的大部分地區進入緊急狀態，但有消息指出，緬軍正繼續對宣布「緊急狀態」的地區進行空襲。

親民主的民間民兵組織網絡「人民防衛軍」（People's Defence Forces）已經通報，位於震央附近實皆（Sagaing）省的章烏（Chang-U）鎮遭到空襲。

人道主義抵抗組織「自由緬甸遊騎兵」（Free Burma Rangers）創辦人、前美軍特種部隊士兵尤班克（David Eubank）表示，「自地震發生以來，撣（Shan）邦南部和克倫（Kareni）邦昨晚發生了3次空襲。所以，他們沒有停下來」。

「自由緬甸遊騎兵」是一個人道主義救援組織，自1990年代起一直為緬甸境內戰鬥員和平民提供援助。

緬甸首都奈比多2021年3月27日舉行緬甸軍人節閱兵式，戰鬥機在上空飛行。（路透...
緬甸首都奈比多2021年3月27日舉行緬甸軍人節閱兵式，戰鬥機在上空飛行。（路透資料照片）

緬甸 翁山蘇姬 泰國

上一則

連外國也要管 白宮：歐企需遵守川普反DEI規定

下一則

美關稅來襲 彭博：歐盟研議讓步清單

延伸閱讀

央視前進緬甸瓦城 缺水缺食物 民眾晚上直接睡路邊

央視前進緬甸瓦城 缺水缺食物 民眾晚上直接睡路邊
緬甸強震30小時傳好消息 瓦城倒塌公寓救出1婦女

緬甸強震30小時傳好消息 瓦城倒塌公寓救出1婦女
緬甸震垮5層樓酒店 倖存中國商人找回500萬緬幣

緬甸震垮5層樓酒店 倖存中國商人找回500萬緬幣
聯合國：物資短缺、建設受損 阻礙緬甸強震救災

聯合國：物資短缺、建設受損 阻礙緬甸強震救災

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部