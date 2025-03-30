緬甸首都機場塔台震塌 5管制員全喪命 恐關閉3個月

緬甸首都奈比多機場的航空管制塔台也被震倒，機場完全停擺。（取材自臉書）

緬甸 中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重，至少6省進入緊急狀態。迄今傳出最嚴重的機場災情是位於首都的奈比多機場（Naypyidaw International Airport），航空管制塔台徹底倒塌，導致正在執勤的5名管制員全數罹難。初步消息稱，該機場傷亡人數估計十到十五人。

航空新聞網站「aviacionline」引述消息人士指出，緬甸航班已於28日下午和晚間開始恢復，但礙於奈比多機場災情嚴重，尚不清楚短期內是否恢復運作，以及是否使用臨時設施、有限的目視飛行規則（VFR）和使用替代機場等。

緬甸《新時代》報導，軍方消息人士透露，奈比多機場受到極大破壞，跑道也嚴重受損，無法提供飛機起降，因此機場必須關閉。目前尚不知機場將關閉多久，但有消息指出，可能至少關閉3個月。而這次震央接近緬甸第二大城瓦城，第二繁忙的瓦城國際機場也傳關閉及航班取消。

據馬新社報導，馬來西亞的亞洲航空表示，前往緬甸和泰國 的每日航班未受影響而取消。峇迪航空也證實，儘管稍早部分航班有稍微延誤，但未取消任何航班，目前營運已恢復正常。

此外，目前在獄中的前民選政府領袖翁山蘇姬 平安。翁山蘇姬之子表示，母親目前安然無恙，「據我所知，監獄內似乎沒有特別嚴重的災情。」反軍方陣營的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）總理辦公室發言人也表示，據他們掌握的消息，翁山蘇姬目前沒有危險。

另據BBC報導，由於強震，軍政府宣布第二大城瓦城和首都奈比多在內的大部分地區進入緊急狀態，但有消息指出，緬軍正繼續對宣布「緊急狀態」的地區進行空襲。

親民主的民間民兵組織網絡「人民防衛軍」（People's Defence Forces）已經通報，位於震央附近實皆（Sagaing）省的章烏（Chang-U）鎮遭到空襲。

人道主義抵抗組織「自由緬甸遊騎兵」（Free Burma Rangers）創辦人、前美軍特種部隊士兵尤班克（David Eubank）表示，「自地震發生以來，撣（Shan）邦南部和克倫（Kareni）邦昨晚發生了3次空襲。所以，他們沒有停下來」。