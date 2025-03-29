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緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

記者張博瑞／台北即時報導
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緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸昨天發生芮氏規模8.2強震，鄰國泰國曼谷一棟興建中的高樓倒塌。曼谷距離震央緬甸實皆省1000公里，為何會有如此大的災害？前中央氣象局地測報中心主任郭鎧紋表示，關鍵在長周期的地震波。

郭鎧紋說，地震波有各種不同周期的波，有短周期、也有長周期的波，這次地震的規模非常大，所以長周期的地震波非常強，可以傳到很遠、甚至1000多公里之遠。曼谷又是比較鬆軟的土層，所以高的建築物就會和長周期的地震波起了共振的效應。

曼谷的震度如果換算成台灣震度，他說，曼谷量到的震度是3至4級，在台灣是滿平常的一件事，但是關鍵就是在長周期的地震波上面。

郭鎧紋表示，建築物一層樓周期就是0.1秒，如果兩層樓震度周期就是0.2秒，十層樓就是1秒，如果50層房屋周期就是5秒。台北101大樓有100層，周期大概是10秒。

這次緬甸強震，郭鎧紋表示，觀測出來長周期的地震波有一個很明顯的5秒的波，且非常、非常強烈，「五秒一個震動，這樣的情況就會影響50層樓的房子」。這也是為何並非房屋倒一片，而是倒一棟，「就是受到這個五秒長周期的地震波導致，所以曼谷只倒這一間房子」。

地震 緬甸 台北101

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