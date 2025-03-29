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普亭：川普是認真想奪格陵蘭 願與西方合作投資北極

編譯中心／綜合28日電
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俄羅斯總統普亭27日暗示，美國總統川普上任後是「認真」想取得格陵蘭；圖為格陵蘭努克的格陵蘭議會。（路透）
俄羅斯總統普亭27日暗示，美國總統川普上任後是「認真」想取得格陵蘭；圖為格陵蘭努克的格陵蘭議會。（路透）

美國總統川普上任後多次表盟要奪取格陵蘭，美國副總統范斯28日也率團訪問格陵蘭的美軍基地。俄羅斯總統普亭27日暗示，川普是「認真」想取得格陵蘭，並指北極區競爭加劇，俄國願與西方外國夥伴合作，在該地開展經濟活動。

路透報導，普亭27日在俄羅斯摩曼斯克北極論壇表示，美國獲取格陵蘭的企圖並非開玩笑，美國明顯將繼續推進在北極的利益，但格陵蘭問題與俄羅斯無關。

普亭表示，北約國家日益增長的興趣表明他們「將極北地區指定為可能發生衝突的跳板」，並在該地演練軍隊作戰，包括讓其新成員芬蘭和瑞典參與，這令俄羅斯擔憂。

俄羅斯正密切監控局勢並制定應對措施，包括增強在該地區的軍力。普亭說，「我們不會允許任何對我國主權的侵犯，並將堅定捍衛國家利益」。

此外，由於近年持續受到西方國家制裁，俄羅斯正將貿易重心從歐洲轉向亞洲，意圖通過掌控北極航線擴大對外貿易往來。去年，經由北海航線從俄羅斯港口運往中國的石油運輸量增加了1/4。

此外，普亭同時表示，雖然北極地區地緣政治競爭日益激烈，但俄國願意與西方國家等外國夥伴在當地經濟事業合作，讓各方受益。

普亭並承諾那些願意與俄羅斯合作的夥伴，將獲得豐厚的投資回報。他表示，莫斯科必須購買船舶並與外國造船商互動，並呼籲擴建俄羅斯北部港口，在北極建造一支商船隊，配備包括核動力破冰船在內的新一代破冰船。

另據福斯新聞（Fox News）紐約地方台FOX 5 New York報導，而對於川普揚言掌控格陵蘭，要讓加拿大成為美國第51州，並且提議由美國接管加薩，最近民調顯示，多數美國人不支持川普的這些做法。

俄羅斯 普亭 格陵蘭

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