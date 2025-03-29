加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加拿大 總理卡尼 （Mark Carney）27日表示，加拿大和美國的舊有關係已「結束」，承諾將以貿易行動回應美國總統川普 的汽車關稅措施，他也矢言將與各國展開貿易協定的「廣泛協商」。

卡尼在川普宣布汽車關稅後，暫停好幾場為4月28日大選造勢的競選活動，與內閣部長開會，討論如何回應。他說，「我們必須降低我們對美國的依賴」，改變國際貿易關係。但這可能不容易，汽車是加國2023年出口額第二高的產品。

卡尼說，若川普落實25%汽車關稅的計畫，他還沒決定加國可能採取的行動，可能會在下周根據川普所宣布的對等關稅行動，予以回應，「我們並未挑起爭端，但我們必須自保」。

而川普不斷威脅要把加拿大納為美國第51個州的負面後果顯現，最新數據顯示，加拿大與美國之間的機票預訂量在4至9月平均較去年同期急挫75%，旅遊相關行業瀕臨前所未見的「崩潰」，尤其是加拿大人對進入美國感到不安。

此外，川普對加拿大產酒徵收25%關稅，觸發卡尼政府對美國產酒徵收25%報復性關稅，且各省停售美國產酒。根據美國農業部數據，加拿大一直是美國葡萄酒的最大海外市場，美國酒商認為川普連番狙擊加拿大將自食惡果。

另據報導，美國總統川普表示，他28日與卡尼進行「極具建設性」通話，兩名領導人同意在加拿大4月28日舉行選舉後將會面協商。

中央社綜合法新社和路透社報導，川普在社群媒體平台「真實社群」發文指出：「這是一次極具建設性的通話，我們在許多方面有共識，我們將在加拿大選舉後立即會面，協商政治、商業和所有其他方面的問題。……最終將對美國和加拿大都有好處」。

卡尼辦公室則聲明，兩位領袖進行了一次「非常具建設性的談話」。這是卡尼3月中旬就任加拿大總理後首度與川普通話。

在加拿大4月28日舉行選舉後，兩位領袖「同意即刻就新的經濟和安全關係展開全面性協商」。