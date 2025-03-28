緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」

緬甸中部28日發生強震，瓦城的一棟建築物因強震而坍塌。（新華社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緬甸 強震後，軍政府宣布，緬甸中部大部分地區，包括第二大城瓦城和與首都奈比多進入「緊急狀態」。

軍政府宣布，實皆（Sagaing）、瓦城（Mandalay）、勃固（Bago）、馬圭省（Magway）以及撣邦東部等六個地區進入「緊急狀態」。首都奈比多也包括在內，那裡是軍政府最高領導層的所在地。

英國衛報報導，緬甸軍政府也罕見尋求國際人道救援。法新社報導，軍政府領袖敏昂來被目擊到抵達奈比多一處醫院巡視傷者。

CNN指出，緬甸大部分地區仍在軍政府控制之外，軍政府在2021年政變奪權後，一直在與民族叛亂組織和民主鬥士作戰。

歷史名城瓦城至少13死200人受傷

紐約時報報導，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，該國第二大城、歷史名城瓦城至少13人死亡，200人受傷。

報導指出，瓦城的一間醫院傳出火災，數十名病人逃往鄰近的停車場，許多人甚至還插著靜脈注射管與氧氣瓶，被迫逃生。

瓦城的1名目擊者受路透訪問時說，「當開始搖晃時，我們都跑出房子。我親眼看見一間5層樓高的建築物倒塌。我鎮上的每個人都跑上街頭，沒人敢回到屋內」。

曼谷30層倒塌大樓傳2死、多人受困 部落客曝「驚人背景」

英國衛報報導，泰國 緊急救援人員表示，受緬甸規模7.7強震影響而倒塌的曼谷大樓，死亡人數增至2人，受困在瓦礫堆中的人數仍不明。

曼谷恰圖恰地區（Chatuchak）該棟大樓稍早已傳出1死50傷，消息指有43人被困在其中。根據美聯社報導，救援人員向記者表示又救出7人，但目前仍不清楚受困在瓦礫堆中的人數還有多少。

旅居泰國的部落客「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」在臉書透露，倒塌的建築是全新的審計署辦公大樓，高30層占地約4.4公頃，施工費用約21.36億泰銖，靠近乍都節市場商圈、曼谷地鐵 甘帕昂碧站，新邦賜中央車站。