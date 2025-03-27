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西澳珊瑚礁被海洋熱浪「煮熟」 白化現象14年來最慘

編譯中心／綜合26日電
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一名潛水員去年3月在澳洲南大堡礁觀察珊瑚白化現象。(路透)
一名潛水員去年3月在澳洲南大堡礁觀察珊瑚白化現象。(路透)

科學家26日表示，澳洲西海岸記錄到令人震驚的珊瑚白化現象，將著名的珊瑚礁生態系統大片區域變成病態的暗白色，且看起來是自2011年起最嚴重的一次。

環境慈善機構「麥德魯基金會」(Minderoo Foundation)的海洋科學家奎格利說，持續數月的海洋熱浪已經「煮熟」廣闊的寧格羅礁(Ningaloo Reef)。寧格羅礁是世界遺產名錄上一處海洋公園的一部分，以鮮豔的珊瑚和洄游的鯨鯊聞名。

儘管環境官員還在確認破壞規模，但奎格利說，這將是這個地區多年來最嚴重的大規模白化事件。奎格利說：「今年溫暖的海洋已經把珊瑚煮熟了，用『空前』來形容也不為過。」「它（白化情況）已經深入，不僅僅是珊瑚礁的頂部在白化。許多不同種類的珊瑚都在白化。」

寧格羅礁沿著澳洲西海岸淺水區綿延300公里，是世界上最大的「裙礁」（fringing reefs）之一。奎格利說，正在發生的大規模白化現象，看起來是2011年以來最嚴重的一次。

根據政府氣象單位的資料，最近的夏季，西澳洲的海水溫度比平均溫度高攝氏3度。

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