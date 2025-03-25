我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

要綠肺拒空汙 巴黎500街道擴大成徒步區 再取消1萬車位

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎通過公投，將擴大行人徒步區。圖為巴黎城市街景。（路透）
巴黎通過公投，將擴大行人徒步區。圖為巴黎城市街景。（路透）

法國巴黎23日舉行公投，決定將市內另外500條街道設為行人徒步區，為巴黎左傾市政當局限制車輛通行和改善空氣品質的努力注入新動力。

路透報導，官方結果顯示，約有65.96%的巴黎人投票支持這項舉措，34.04%的人反對。僅有4.06%選民參與由市府組織的諮詢會。

這是巴黎三年來第三次舉行這類公投，2023年，巴黎公投通過電動滑板車禁令，去年則同意將大型SUV的停車費提高兩倍。

這次公投將在巴黎再取消1萬個停車位，自2020年以來，巴黎已取消1萬個停車位。巴黎市政當局將針對要把哪些街道劃為行人徒步區，向該市200萬居民進行諮詢。

巴黎市政廳的數據顯示，自社會黨（Socialist Party）在世紀交替之際掌權以來，巴黎的汽車交通量減少了一半以上。

新增500條行人徒步區，將使所謂的「綠肺」街道總數達到近700條，在巴黎街道的占比約略高於1/10。

根據歐洲環保署（European Environment Agency）發布的數據，儘管近來實行了一些變革，巴黎在綠色基礎建設方面仍落後於其他歐洲國家首都，其中包括私人花園、公園、綠樹成蔭的街道、親水設施和濕地，僅占城市面積的26%，而歐洲各國首都的平均為41%。

公投 投票 SUV

上一則

全球反馬斯克 火燒特斯拉、被噴「納粹汽車」… 股價腰斬

下一則

全球首例 英國綿羊感染禽流感 跨物種傳染風險上升

延伸閱讀

巴黎老牌劇院遭移民占據數月淪難民營 警方強制驅離

巴黎老牌劇院遭移民占據數月淪難民營 警方強制驅離
木村拓哉首度「染金髮」赴巴黎苦練法文成型男主廚

木村拓哉首度「染金髮」赴巴黎苦練法文成型男主廚
遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價 限時大促銷

遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價 限時大促銷
曾客串「繁花」…49歲晶女郎巴黎性感亮相 舒淇讚「美到犯罪」

曾客串「繁花」…49歲晶女郎巴黎性感亮相 舒淇讚「美到犯罪」

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普