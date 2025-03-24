英航艦將再赴印太 國防官員：台海難題應外交解決

英國官員24日表示，英國航艦打擊群今年稍晚將再次部署印太，以表達對區域的責任，並展現任何台海難題皆不應訴諸武力解決。圖為今年領軍打擊群的威爾斯親王號航艦去年12月停靠利物浦。（英國國防部提供）

英國國防部 官員波拉德今天在國會答詢表示，英國航艦打擊群今年稍晚將再次部署印太區域，這除了是「投射」英國對印太區域的責任，也是為明確表達，解決台海難題最好循外交手段。

波拉德（Luke Pollard）指出，英國政府的立場是，台灣海峽的任何難題（difficulties）應透過外交手段（diplomatically）解決，不訴諸武力或脅迫。

波拉德是英國國防部主責武裝部隊事務的政務次官。一位自由民主黨籍國會議員今天於下議院詢問，有鑑於中國在印太區域的侵略性舉措、以及台灣對全球安全的戰略重要性，英國國防部對此有何回應，波拉德作以上答詢。

繼2021年後，英國今年稍晚將再度對印太區域展開航艦打擊群行動部署，由「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航艦領軍，沿途將與不同國家演訓，並訪問新加坡與日本。

打擊群也將訪問澳洲 。威爾斯親王號將成為第一艘對澳洲進行靠港訪問的英國最先進伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦，並參與由澳洲主辦、涉及約20個國家的大規模軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

考量歐洲安全情勢緊張、美國有意淡出歐洲防務，而英國被期待在北大西洋公約組織 （NATO）歐洲防務承擔更吃重責任，英國是否有必要今年再度派遣航艦打擊群赴印太區域，引發討論。

這項部署任務在英國前保守黨政府任內即已規劃，英國工黨去年7月贏得國會大選、上台執政後，延續計畫。不過，相較於保守黨政府，現任工黨政府更重視發展與中國的「務實」關係、較少見對抗姿態，今年航艦打擊群在台海、南海等競爭水域執行自由航行任務的情況，因此格外值得關注。

2021年9月，英國航艦打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中，通過台灣海峽，引發北京不滿。

不過，根據關注英國海軍的獨立新聞分析平台「海軍瞭望」（Navy Lookout），自英國航艦打擊群上一次部署印太區域以來，中國海軍有大約55艘戰艦和潛艦新投入服役，擴張速度遠超越英國海軍。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的2025年全球軍事平衡（Military Balance）報告則指出，中國海軍現役有59艘潛艦（含6艘核彈道飛彈潛艦）、數百艘水面艦，且已展開第3艘航艦「福建艦」的海上測試，另可能已著手打造第4艘航艦。英國在印太區域若欲發揮可信「嚇阻」作用，勢必得聯合盟友夥伴之力。

英國國防部還未發布航艦打擊群今年出發日期，但考量澳洲主辦的「護身軍刀」軍演將於7月登場，為及時參與，英國航艦打擊群必須在4至6月之間出發。英國國防部曾指出，部署任務將長達約7個月。

英國國防部也還未公布有哪些國家將加入今年的打擊群任務編隊，但去年8月曾宣布，挪威將有兩艘軍艦加入。