爆商品券醜聞 日相石破茂支持率27.6%新低
根據共同社周末民調顯示，首相石破茂的內閣支持率，較2月大跌12個百分點至27.6%，為他去年10月上任來最低；而不滿意度也跳增16個百分點至57.8%。石破茂日前爆出分送10萬日圓商品券給自民黨新科議員的醜聞，打擊他原本的清廉形象。
共同社22、23日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，日本首相石破內閣的支持率為27.6%，較上一次調查（2月15、16日）大跌12個百分點，低於去年10月內閣新成立時的32.1%，創新低。
這是自去年8月岸田內閣末期以來，內閣支持率再次跌破30%；不支持率則上升16.0個百分點至57.8%。
對於首相石破茂在與自民黨新當選眾議員聚餐之際向每人分發10萬日圓（約669美元）商品券的做法，71.6%的受訪者認為「有問題」，認為「沒有問題」者僅24.8%。據報導，石破茂近日坦承，他在與自民黨新當選眾議員聚餐之際，向每人分發10萬日圓商品券，但強調此舉並不存在法律問題；部分自民黨成員也透露，岸田文雄、安倍晉三等前首相，也都曾在執政期間發放過商品券，顯示這可能是自民黨政權長久以來的慣例，但在自民黨近年捲入連串政治資金醜聞下，民眾對此並不認同，因此對內閣支持率造成了影響，讓外界對原本就已搖搖欲墜的內閣領導能力產生更多懷疑。
至於4月13日開幕的大阪關西世博會，74.8%的受訪者表示「並不想去」，回答「想去」的占24.6%。
迄今為止，約有10國決定退出大阪世博，日本民眾則對不斷膨脹的建築成本日益擔憂，這顯然加劇大阪世博的負面公眾形象。
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