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住院37天出院了 教宗臉腫說話吃力 隔窗揮手向信眾致意

編譯中心／綜合23日電
教宗方濟各出院，向群眾揮手微笑，豎起大拇指。(美聯社)
教宗方濟各出院，向群眾揮手微笑，豎起大拇指。(美聯社)

高齡88歲的教宗方濟各住院長達37天，23日終於出院。他中午先在醫院陽台揮手致意，致詞感謝大家為他祈禱，這是他自上月住院以來首次公開露面，隨後返回梵蒂岡居所；來自全球大批信徒都到現場，歡呼見證此一時刻。

方濟各2月14日起住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），梵蒂岡22日晚臨時宣布，教宗將於23日出院，醫院廣場一早就有各國媒體站崗守候，上午11時起，醫院廣場開始陸續湧入信徒。教宗自住院以來從未現身，許多虔誠信徒都表示，他們專程來此一睹教宗身影。

約有3000名群眾在豔陽下不斷引頸眺望，中午約12時3分，方濟各坐在輪椅上，由助理推向窗邊，現場響起熱烈掌聲與歡呼。教宗看起來很虛弱，臉看似有點腫，說話很吃力，舉起手臂有些困難，但仍向醫院外的人群致詞，向他們表示感謝，他豎起大拇指，並向人群中一名手持鮮花的女子致意。

一個來自斯洛伐克的家庭表示，他們全家族響應禧年活動，專程到梵蒂崗過「聖門」，很高興看到教宗方濟各病情好轉，所以他們特別到醫院廣場，希望與來自全世界所有信徒一起感受這個喜悅的時刻。

紐約時報說，住院一個多月後，方濟各面容憔悴，已不再是昔日那個隨口說話、與信眾親近的方濟各，突顯出對他和教會來說，這將是一個漫長的復原和新階段。

在窗邊露面後，方濟各隨後出院。醫療團隊負責人阿菲利表示，他會返回梵蒂岡並至少休養二個月。

教宗約12時20幾分搭車離開醫院，但未直接返回梵蒂岡，而是前往他常去的羅馬聖母大殿（Santa Maria Maggiore）祈禱。教宗在2023年疝氣手術出院後，也是先前往聖母大殿感謝，教宗過去出國旅行返回後，經常去這座教堂祈禱。

88歲的方濟各2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院，過去這段時間他一直與雙側肺炎搏鬥，是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

阿菲利醫師表示，教宗的肺炎非常嚴重，曾兩度危及生命。住院期間，方濟各一度出現輕微腎衰竭以及支氣管痙攣，導致他在咳嗽後吸入嘔吐物，因此在幾個星期內一直處於危急狀態。他接受藥物治療和氧氣，情況得到 「緩慢而逐步的改善」。

天主教教宗方濟各23日從羅馬傑梅利醫院窗戶向信眾揮手致意，是他上月住院以來首次公...
天主教教宗方濟各23日從羅馬傑梅利醫院窗戶向信眾揮手致意，是他上月住院以來首次公開露面。方濟各隨後出院返梵蒂岡。（美聯社）

教宗 方濟各 梵蒂岡

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