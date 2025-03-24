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炸死哈瑪斯政治領袖 以色列揚言打到人質全放為止

編譯盧思綸／綜合23日電
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半島電視台引述Quds News Network貼文，指哈瑪斯政治局成員巴達威23日遭遇以色列空襲身亡。（取自X平台）
半島電視台引述Quds News Network貼文，指哈瑪斯政治局成員巴達威23日遭遇以色列空襲身亡。（取自X平台）

哈瑪斯媒體證實，哈瑪斯政治局成員巴達威和其妻子在加薩南部甘尤尼斯遇襲喪命。路透報導，加薩北、中、南部23日都響起爆炸聲，至少30名巴勒斯坦人死於在南加薩拉法和甘尤尼斯的空襲，包括三名加薩地方政府職員。與此同時，以色列總理內唐亞胡外交政策顧問揚言，持續打擊哈瑪斯目標直到所有人質返回家園。

據報導，哈瑪斯政治領袖巴達威是哈瑪斯決策機構政治辦公室成員，曾出任哈瑪斯代表團團長等職位，於2009年與以色列間接進行停戰談判，並於2005年領導哈瑪斯媒體辦公室。

巴勒斯坦加薩地帶消息人士23日表示，以色列軍隊當天襲擊了位於加薩地帶南部甘尤尼斯的納賽爾醫院，造成包括巴達威在內的至少5人死亡。哈瑪斯在23日深夜發表的一份聲明中，證實巴達威在以軍襲擊中喪生。聲明說，襲擊發生時，巴達威正在納賽爾醫院接受治療。

路透引述當地居民回報，自從以色列在18日恢復打擊哈瑪斯以後，相關軍事行動逐漸升級。加薩衛生部23日聲明，2023年10月加薩開戰以來，已至少5萬21人喪命，11萬3274人受傷。當地居民回報說，自從以色列18日恢復襲擊哈瑪斯，相關軍事行動逐漸升級。

內唐亞胡的外交政策顧問揚言，將持續打擊哈瑪斯目標直到所有受困加薩的人質返家。以媒YNET報導，內唐亞胡的資深顧問法克認為，軍事壓力讓哈瑪斯在2023年11月首度接受停火、釋放約80名人質，現在最合理辦法是軍事施壓哈瑪斯釋放剩餘59名人質，這就是以軍當前做法。

以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）
巴勒斯坦民眾為哈瑪斯政治領袖巴達威送葬。(路透)
巴勒斯坦民眾為哈瑪斯政治領袖巴達威送葬。(路透)

哈瑪斯 加薩 以色列

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