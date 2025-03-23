伊斯坦堡市長遭逮引發示威潮 土耳其股匯暴跌

土耳其伊斯坦堡連續多日示威，抗議反對派市長伊瑪莫魯被拘留。示威期間，警方與抗議群眾發生衝突。（路透）

土耳其 警方19日拘捕總統厄多安 的政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）後，觸發全國連續4天示威及金融市場動盪。伊瑪莫魯被指控涉嫌貪汙及幫助恐怖組織，他22日告訴警方，這些說法「不道德且毫無根據」。

中央社引述法新社報導，土耳其民眾自本月19日起在伊斯坦堡發起示威，這波抗議活動已蔓延至超過55省，示威者與鎮暴警察爆發暴力衝突，這是土國逾10年來最嚴重的街頭抗議。

貨幣里拉兌美元匯率 一度暴跌11%至歷來最低位，導致央行破紀錄斥資近115億美元支撐里拉，21日土耳其股市也下跌8%，為2008年以來表現最差一周。厄多安同日批評示威為「街頭恐怖主義」，強調政府不會屈服。自示威抗議爆發以來，警方已逮捕343人。

伊瑪莫魯日前遭拘捕引發市場恐慌，投資者紛紛拋售土耳其資產，土國央行用以穩定匯率的115億美元資金，規模是之前最大干預行動的近4倍。摩根大通表示，在大量資金外流下，里拉流動性受嚴重損害。

土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）的伊瑪莫魯是厄多安主要政治對手，共和人民黨近日將提名伊瑪莫魯為2028年總統大選的候選人。

CHP組織的示威方表示，21日有30萬人在伊斯坦堡群起抗議，22日也達到差不多的人數。警方出動水炮及胡椒噴霧驅散人群，在伊茲密爾、安卡拉等城市亦有警民衝突。法庭周末預計作出正式逮捕伊瑪莫魯的裁決，屆時緊張局勢恐進一步升級。