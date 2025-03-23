我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

伊斯坦堡市長遭逮引發示威潮 土耳其股匯暴跌

編譯中心／綜合22日電
土耳其伊斯坦堡連續多日示威，抗議反對派市長伊瑪莫魯被拘留。示威期間，警方與抗議群眾發生衝突。（路透）
土耳其伊斯坦堡連續多日示威，抗議反對派市長伊瑪莫魯被拘留。示威期間，警方與抗議群眾發生衝突。（路透）

土耳其警方19日拘捕總統厄多安的政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）後，觸發全國連續4天示威及金融市場動盪。伊瑪莫魯被指控涉嫌貪汙及幫助恐怖組織，他22日告訴警方，這些說法「不道德且毫無根據」。

中央社引述法新社報導，土耳其民眾自本月19日起在伊斯坦堡發起示威，這波抗議活動已蔓延至超過55省，示威者與鎮暴警察爆發暴力衝突，這是土國逾10年來最嚴重的街頭抗議。

貨幣里拉兌美元匯率一度暴跌11%至歷來最低位，導致央行破紀錄斥資近115億美元支撐里拉，21日土耳其股市也下跌8%，為2008年以來表現最差一周。厄多安同日批評示威為「街頭恐怖主義」，強調政府不會屈服。自示威抗議爆發以來，警方已逮捕343人。

伊瑪莫魯日前遭拘捕引發市場恐慌，投資者紛紛拋售土耳其資產，土國央行用以穩定匯率的115億美元資金，規模是之前最大干預行動的近4倍。摩根大通表示，在大量資金外流下，里拉流動性受嚴重損害。

土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）的伊瑪莫魯是厄多安主要政治對手，共和人民黨近日將提名伊瑪莫魯為2028年總統大選的候選人。

CHP組織的示威方表示，21日有30萬人在伊斯坦堡群起抗議，22日也達到差不多的人數。警方出動水炮及胡椒噴霧驅散人群，在伊茲密爾、安卡拉等城市亦有警民衝突。法庭周末預計作出正式逮捕伊瑪莫魯的裁決，屆時緊張局勢恐進一步升級。

土耳其 厄多安 匯率

上一則

iPS細胞治療脊椎損傷見成效 日研究團隊寫全球首例

下一則

希斯洛機場重啟增派數百人加開航班 英航仍需取消15%航班

延伸閱讀

伊斯坦堡市長被捕批指控無根據 土耳其逮343抗議者

伊斯坦堡市長被捕批指控無根據 土耳其逮343抗議者
蛋價仍高漲 川普政府計畫向這些國家求助

蛋價仍高漲 川普政府計畫向這些國家求助
厄多安政敵伊斯坦堡市長被捕 在野黨控：對下任總統政變

厄多安政敵伊斯坦堡市長被捕 在野黨控：對下任總統政變
雄獅旅遊土耳其之旅 世報讀者限時優惠

雄獅旅遊土耳其之旅 世報讀者限時優惠

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消