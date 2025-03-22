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伊斯坦堡市長被捕批指控無根據 土耳其逮343抗議者

中央社／伊斯坦堡22日綜合外電報導
3 月 22 日在土耳其伊斯坦堡，防暴警察在抗議逮捕市長伊瑪莫魯期間與示威者發生衝突。（美聯社）
3 月 22 日在土耳其伊斯坦堡，防暴警察在抗議逮捕市長伊瑪莫魯期間與示威者發生衝突。（美聯社）

大批土耳其民眾連續4晚聚集在伊斯坦堡市政廳外，抗議市長伊瑪莫魯被捕。伊瑪莫魯被指控涉嫌貪汙及幫助恐怖組織，他今天告訴警方，這些說法「不道德且毫無根據」。

法新社報導，土耳其民眾自本月19日起在伊斯坦堡發起示威，這波抗議活動已蔓延至超過55省，示威者與鎮暴警察爆發暴力衝突，這是土國逾10年來最嚴重的街頭抗議。

土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）是總統艾爾段（Tayyip Erdogan）主要政治對手，共和人民黨近日將提名伊瑪莫魯為2028年總統大選的候選人。

組織示威方表示，昨晚有30萬人在伊斯坦堡群起抗議，今天也達到差不多的人數。

根據法新社記者，在抗議集會邊緣，示威者再次和鎮暴警察發生衝突，警察發射催淚瓦斯、橡膠子彈、胡椒噴霧及閃光彈。

同時在10公里左右之外，約1000名抗議者聚集在恰拉揚（Caglayan）法院外，伊瑪莫魯正在那裡接受檢察官訊問。

今天稍早，53歲的伊瑪莫魯接受警方詢問長達5小時。他發布聲明譴責針對他的指控「不道德且毫無根據」。

儘管土耳其3大城市下令禁止舉行示威，且艾爾段警告當局不會容忍「街頭恐怖活動」，動亂仍迅速蔓延至土國各地。

土耳其內政部昨天指出，自示威抗議爆發以來，警方已逮捕343人。

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