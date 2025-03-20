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義大利媒體發行全球首份AI生成報紙 記者角色變成這樣

編譯魏紹揆／綜合19日電
義媒「頁報」（Il Foglio）發行全球首份AI生成報紙。（路透）
義媒「頁報」（Il Foglio）發行全球首份AI生成報紙。（路透）

義大利保守自由派媒體「頁報」（Il Foglio）發行了全球首份完全由人工智慧（AI）製作的報紙。

衛報報導，頁報主編西拉薩（Claudio Cerasa）表示，這是為期一個月新聞實驗的一部分，意在展示AI科技的影響已「充斥在我們的工作及日常」。

西拉薩說，「這是世界第一個全用AI撰寫的文稿被刊登在日報上」，「所有，包含內文、標題、引言、摘要，有時甚至還有諷刺筆法」。他也說，記者的角色將僅限於「向（AI工具）提問，然後閱讀答案」。

這次實驗恰逢全球的新聞組織都在努力解決如何運用AI。這份頁報在頭版刊登一則關於美國總統川普的報導，描述「義大利川粉悖論」，以及這些人在批評「抵制文化」的同時，對「他們在美國的偶像言行如同香蕉共和國的暴君」視而不見，甚至「慶祝」。

頭版還有一篇標題為「普亭的十次背叛」的專欄，內文強調俄羅斯總統「20年來打破承諾、撕毀協議和背叛約定」。

頭版也有一篇對義大利經濟罕見樂觀的報導，引述了義大利國家統計局關於收入再分配的最新報告，顯示該國「正在發生變化，而且沒有變得更糟」，約75萬名工人的工資上漲是所得稅改革的正面影響之一。

西拉薩表示，頁報AI版是「一份貨真價實的報紙」，是內含「新聞、辯論與激怒」的作品，但同時也是顯示AI如何在工作中「實踐」的試驗場。他表示，當看到科技將對出版日報的影響時，「我們被迫捫心自問，不只是從新聞的角度出發」。

這份四頁的報紙，夾在大報之中，自18日起可在報攤和網路上取得。

另外，英國衛報日前報導，英國廣播公司新聞（BBC News）將利用人工智能為大眾提供個性化的內容。

AI 義大利 人工智能

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