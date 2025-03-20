歐盟指俄無意讓步 若暫停援烏「普亭就可為所欲為」

烏克蘭撤出俄國庫斯克州蘇賈地區的行動陷入混亂，撤出路線R200公路遭大量俄國無人機攻擊，隨處可見烏兵屍體和燒焦汽車。（視頻截圖）

歐盟 外交和安全政策高級代表19日表示，俄羅斯 總統普亭和美國總統川普的通話，顯示俄方無意在烏克蘭 議題方面「讓步」，並稱不能接受克里姆林宮提出停止武裝烏克蘭的要求。

中央社引述法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「看完這通電話的會議紀錄後，顯而易見俄羅斯無意做出任何讓步。」

普亭在電話中同意川普的要求，停止攻擊烏克蘭的能源設施，但拒絕全面停火，除非西方國家停止對基輔的所有軍事協助。

卡拉斯表示，「不能夠接受」克里姆林宮的要求。她指出，「俄羅斯要的就是烏克蘭毫無任何防備」，「如果他們成功阻止對烏克蘭的軍事援助，那麼他們就可以為所欲為，因為烏克蘭已經無法捍衛自己」。

就在川普和普亭兩人通話後數小時，烏克蘭再度傳出爆炸聲和空襲警報，俄羅斯對烏克蘭發動新一波空中攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍攻擊包括醫院在內等民生設施，並指控俄羅斯形同拒絕美國支持的停火協議。

另外，卡拉斯提議削減先前提出向烏克蘭提供高達400億（歐元，下同，約436億美元）武器的計畫，轉而專注於提供基輔急需的200萬枚砲彈。

卡拉斯本月稍早提議，讓歐盟國家承諾在2025年向基輔提供200億至400億，用於採購關鍵武器。

歐盟成員國將根據其經濟實力做出貢獻，但這項計畫遭到義大利、西班牙和法國等國的反對。

卡拉斯說，布魯塞爾目前正努力讓成員國滿足烏克蘭的請求，也就是向基輔緊急運送價值50億的200萬枚砲彈。她說：「我認為我們能做到。」她並表示：「期限非常非常短。你要麼拿出現金，要麼拿出彈藥。」卡拉斯的這項最新倡議將於20日在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會上討論。

另外，歐盟執委會提出國防白皮書及武器聯合採購貸款法案，由歐盟背書保證約1500億的貸款額度至少須65%採購歐洲製軍工產品，並開放第三國加入聯合採購，包括與歐盟建立安全夥伴關係的日、韓。

執委會19日提出「SAFE」（Security Action for Europe）法案，重點包括至少65%貸款須用於採購歐盟境內製造的產品，包括零組件，並且開放特定第3國加入共同採購，包括成為買方或賣方。

目前歐盟已與六個國家簽署「安全及防衛夥伴關係」，包括挪威、摩爾多瓦、南韓、日本、阿爾巴尼亞、北馬其頓。由於日、韓是唯二的非歐洲國家，其與歐盟在擴大軍事合作上的進展特別令人關注。